Путин 5 августа проведет встречу с Игорем Шуваловым
Президент РФ Владимир Путин 5 августа проведет встречу в Кремле с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что ВЭБ.РФ является крупнейшим институтом развития в стране, поэтому «тем для обсуждения очень много на повестке дня».
Кроме того, 5 августа Путин проведет ряд встреч непубличного характера.
ВЭБ.РФ – госкорпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов. Основная задача корпорации заключается в способствовании долгосрочному экономическому развитию РФ. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.
14 июля стало известно, что по итогам первого полугодия доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан превысил 215,8 млрд руб. по расширенному портфелю и 4,1 млрд руб. по портфелю госбумаг. В сообщении госкорпорации говорилось, что доходность ВЭБ.РФ сейчас находится на рекордном за последние 20 лет уровне. По расширенному портфелю и портфелю госбумаг в годовом выражении она составила 18,43% и 17,69% соответственно.