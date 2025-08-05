Путин 5 августа проведет встречу с Игорем Шуваловым

14 июля стало известно, что по итогам первого полугодия доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан превысил 215,8 млрд руб. по расширенному портфелю и 4,1 млрд руб. по портфелю госбумаг. В сообщении госкорпорации говорилось, что доходность ВЭБ.РФ сейчас находится на рекордном за последние 20 лет уровне. По расширенному портфелю и портфелю госбумаг в годовом выражении она составила 18,43% и 17,69% соответственно.