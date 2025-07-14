В первом полугодии ВЭБ заработал для будущих пенсионеров свыше 219 млрд рублей

Управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов сообщил, что таких результатов удалось достичь благодаря поступлениям купонных и процентных платежей. По его словам, это позволило обеспечить будущим пенсионерам доходность, значительно превышающую уровень инфляции, как по итогам полугодия, так и за более длительные сроки – в пять и более лет.