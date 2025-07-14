Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

В первом полугодии ВЭБ заработал для будущих пенсионеров свыше 219 млрд рублей

Ведомости

По итогам первого полугодия доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан превысил 215,8 млрд руб. по расширенному портфелю и 4,1 млрд руб. по портфелю госбумаг. Об этом сообщили в госкорпорации.

В сообщении также говорится, что доходность ВЭБ.РФ сейчас находится на рекордном за последние 20 лет уровне. По расширенному портфелю и портфелю госбумаг в годовом выражении она составила 18,43% и 17,69% соответственно.

Управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов сообщил, что таких результатов удалось достичь благодаря поступлениям купонных и процентных платежей. По его словам, это позволило обеспечить будущим пенсионерам доходность, значительно превышающую уровень инфляции, как по итогам полугодия, так и за более длительные сроки – в пять и более лет.

ВЭБ.РФ направляет инвестиции в государственные ценные бумаги и облигации крупнейших российских компаний, часть средств размещает в депозитах ведущих банков. Объем активов расширенного портфеля ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия превысил 2,6 трлн руб., говорится в сообщении.

Заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский на Кавказском инвестиционном форуме 27 мая сообщил, что ВЭБ.РФ может начать размещение сукук-облигаций – инструментов исламского партнерского финансирования. Возможный выпуск связан с утвержденной стратегией развития ВЭБ.РФ до 2030 г., согласно которой планируется существенное увеличение кредитного портфеля корпорации. «Мы заинтересованы в разработке новых инструментов привлечения средств в инвестиционные проекты и диверсификации нашей инвесторской базы», – отметил Вышковский.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных