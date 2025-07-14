В первом полугодии ВЭБ заработал для будущих пенсионеров свыше 219 млрд рублей
По итогам первого полугодия доход от размещения ВЭБ.РФ пенсионных накоплений граждан превысил 215,8 млрд руб. по расширенному портфелю и 4,1 млрд руб. по портфелю госбумаг. Об этом сообщили в госкорпорации.
В сообщении также говорится, что доходность ВЭБ.РФ сейчас находится на рекордном за последние 20 лет уровне. По расширенному портфелю и портфелю госбумаг в годовом выражении она составила 18,43% и 17,69% соответственно.
Управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов сообщил, что таких результатов удалось достичь благодаря поступлениям купонных и процентных платежей. По его словам, это позволило обеспечить будущим пенсионерам доходность, значительно превышающую уровень инфляции, как по итогам полугодия, так и за более длительные сроки – в пять и более лет.
ВЭБ.РФ направляет инвестиции в государственные ценные бумаги и облигации крупнейших российских компаний, часть средств размещает в депозитах ведущих банков. Объем активов расширенного портфеля ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия превысил 2,6 трлн руб., говорится в сообщении.
Заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский на Кавказском инвестиционном форуме 27 мая сообщил, что ВЭБ.РФ может начать размещение сукук-облигаций – инструментов исламского партнерского финансирования. Возможный выпуск связан с утвержденной стратегией развития ВЭБ.РФ до 2030 г., согласно которой планируется существенное увеличение кредитного портфеля корпорации. «Мы заинтересованы в разработке новых инструментов привлечения средств в инвестиционные проекты и диверсификации нашей инвесторской базы», – отметил Вышковский.