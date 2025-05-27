ВЭБ.РФ рассматривает выпуск сукук-облигаций по нормам исламского финансирования

Как рассказал Вышковский, 16 мая ВЭБ.РФ подписал соглашение с правительством Татарстана о сотрудничестве в области партнерского финансирования. Первый проект в этой сфере предполагает выпуск облигаций на сумму около 5 млрд руб. для строительства промышленной инфраструктуры в ОЭЗ «Алабуга».