ВЭБ.РФ рассматривает выпуск сукук-облигаций по нормам исламского финансирования
ВЭБ.РФ может начать размещение сукук-облигаций – инструментов исламского партнерского финансирования. Об этом сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский на Кавказском инвестиционном форуме.
Возможный выпуск связан с утвержденной стратегией развития ВЭБ.РФ до 2030 г., согласно которой планируется существенное увеличение кредитного портфеля корпорации. «Мы заинтересованы в разработке новых инструментов привлечения средств в инвестиционные проекты и диверсификации нашей инвесторской базы», – отметил Вышковский.
По его словам, выпуск партнерских проектных облигаций может стать значимым шагом для российского долгового рынка и привлечь иностранных инвесторов из стран, ориентированных на исламские принципы финансирования.
Как рассказал Вышковский, 16 мая ВЭБ.РФ подписал соглашение с правительством Татарстана о сотрудничестве в области партнерского финансирования. Первый проект в этой сфере предполагает выпуск облигаций на сумму около 5 млрд руб. для строительства промышленной инфраструктуры в ОЭЗ «Алабуга».
Кроме того, Вышковский подчеркнул, что потенциал развития такого подхода значительно шире. «В Северо-Кавказском федеральном округе при участии ВЭБа уже реализуются или планируется реализация проектов на общую сумму около 350 млрд руб.», – добавил он.
Вице-премьер Александр Новак сообщал, что в ходе Кавказского инвестиционного форума заключено 51 соглашение на сумму 176 млрд руб.
В форуме участвуют около 4000 человек. По словам Новака, интерес к площадке усиливается, особенно со стороны бизнеса. Основные направления соглашений – туризм, строительство, промышленность, логистика и сельское хозяйство.