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ВЭБ.РФ рассматривает выпуск сукук-облигаций по нормам исламского финансирования

Ведомости

ВЭБ.РФ может начать размещение сукук-облигаций – инструментов исламского партнерского финансирования. Об этом сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский на Кавказском инвестиционном форуме.

Возможный выпуск связан с утвержденной стратегией развития ВЭБ.РФ до 2030 г., согласно которой планируется существенное увеличение кредитного портфеля корпорации. «Мы заинтересованы в разработке новых инструментов привлечения средств в инвестиционные проекты и диверсификации нашей инвесторской базы», – отметил Вышковский.

По его словам, выпуск партнерских проектных облигаций может стать значимым шагом для российского долгового рынка и привлечь иностранных инвесторов из стран, ориентированных на исламские принципы финансирования.

Как рассказал Вышковский, 16 мая ВЭБ.РФ подписал соглашение с правительством Татарстана о сотрудничестве в области партнерского финансирования. Первый проект в этой сфере предполагает выпуск облигаций на сумму около 5 млрд руб. для строительства промышленной инфраструктуры в ОЭЗ «Алабуга».

Кроме того, Вышковский подчеркнул, что потенциал развития такого подхода значительно шире. «В Северо-Кавказском федеральном округе при участии ВЭБа уже реализуются или планируется реализация проектов на общую сумму около 350 млрд руб.», – добавил он.

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что в ходе Кавказского инвестиционного форума заключено 51 соглашение на сумму 176 млрд руб.

В форуме участвуют около 4000 человек. По словам Новака, интерес к площадке усиливается, особенно со стороны бизнеса. Основные направления соглашений – туризм, строительство, промышленность, логистика и сельское хозяйство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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