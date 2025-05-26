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Участники Кавказского инвестфорума подписали соглашения на 176 млрд рублей

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В ходе Кавказского инвестиционного форума, проходящего в Минеральных Водах, заключено 51 соглашение на сумму 176 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отметив рост показателей по сравнению с прошлым годом, когда объем договоренностей составил около 100 млрд руб.

В форуме участвуют около 4000 человек. По словам Новака, интерес к площадке усиливается, особенно со стороны бизнеса. Основные направления соглашений – туризм, строительство, промышленность, логистика и сельское хозяйство.

«Между регионами и компаниями находятся общие точки соприкосновения практически по всем направлениям, и в области туризма, строительства жилья, строительства инфраструктуры, развития промышленности, логистических комплексов, растениеводства», – отметил он (цитата по «Интерфакс»).

Новак напомнил, что в регионе уже более 10 лет действует государственная программа развития СКФО. Благодаря этому строится социальная и инженерная инфраструктура, развиваются горные и туристические кластеры. По его словам, сейчас в округе создаются пять крупных туристических зон.

Государственная компания «Кавказ.РФ», а также институты поддержки малого и среднего бизнеса и крупные банки активно участвуют в реализации инвестиционных инициатив. Вице-премьер добавил, что для раскрытия потенциала региона необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры – в том числе энергетики, ЖКХ и водоснабжения.

В рамках основной выставочной экспозиции КИФ-2025 представлен 21 стенд регионов и стран, а также коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе. Свои инвестиционные проекты представили Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также республики Адыгея, Абхазия и Южная Осетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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