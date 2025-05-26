Участники Кавказского инвестфорума подписали соглашения на 176 млрд рублей
В ходе Кавказского инвестиционного форума, проходящего в Минеральных Водах, заключено 51 соглашение на сумму 176 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отметив рост показателей по сравнению с прошлым годом, когда объем договоренностей составил около 100 млрд руб.
В форуме участвуют около 4000 человек. По словам Новака, интерес к площадке усиливается, особенно со стороны бизнеса. Основные направления соглашений – туризм, строительство, промышленность, логистика и сельское хозяйство.
Новак напомнил, что в регионе уже более 10 лет действует государственная программа развития СКФО. Благодаря этому строится социальная и инженерная инфраструктура, развиваются горные и туристические кластеры. По его словам, сейчас в округе создаются пять крупных туристических зон.
Государственная компания «Кавказ.РФ», а также институты поддержки малого и среднего бизнеса и крупные банки активно участвуют в реализации инвестиционных инициатив. Вице-премьер добавил, что для раскрытия потенциала региона необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры – в том числе энергетики, ЖКХ и водоснабжения.
В рамках основной выставочной экспозиции КИФ-2025 представлен 21 стенд регионов и стран, а также коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе. Свои инвестиционные проекты представили Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также республики Адыгея, Абхазия и Южная Осетия.