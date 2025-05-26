Участники Кавказского инвестфорума подписали соглашения на 176 млрд рублей

Новак напомнил, что в регионе уже более 10 лет действует государственная программа развития СКФО. Благодаря этому строится социальная и инженерная инфраструктура, развиваются горные и туристические кластеры. По его словам, сейчас в округе создаются пять крупных туристических зон.