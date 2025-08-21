Сервис доставки Т-банка возглавил бывший топ-менеджер «Магнит Маркета»

В начале 2024 г. Измайлов стал гендиректором сервиса «Магнит Маркет». На этом посту он также занимался интеграцией маркетплейса в экосистему «Магнита». Кроме того, в поле его обязанностей входили ребрендинг и гармонизация KazanExpress в новый онлайн-бренд.