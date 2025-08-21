Сервис доставки Т-банка возглавил бывший топ-менеджер «Магнит Маркета»
«Следующий этап развития – экстенсивный рост за счет подключения новых партнеров и расширения продуктовых сценариев», – сказал Измайлов. Он также заявил, что ожидает роста сервиса в несколько раз в кратчайшие сроки по результатам своей деятельности.
В начале 2024 г. Измайлов стал гендиректором сервиса «Магнит Маркет». На этом посту он также занимался интеграцией маркетплейса в экосистему «Магнита». Кроме того, в поле его обязанностей входили ребрендинг и гармонизация KazanExpress в новый онлайн-бренд.
Еще ранее действующий директор «Супермаркетов» находился на должности директора по данным (CDO) в «Яндекс Лавке» и в Delivery Club, где, в том числе, отвечал за интеграцию бизнеса с сервисом «Яндекс Еда».