Сергей Шевченко назначен председателем правления КИБ «Евроальянс»
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» объявила о назначении Сергея Шевченко председателем правления банка «Евроальянс» из Иванова. Об это «Ведомостям» сообщил представитель банка.
В новой должности он будет руководить процессом трансформации «Евроальянса» в цифровой банк.
«Уверен, что объединение экспертизы "Займера" в области онлайн-кредитования и цифровых услуг, и обновленной команды банка в создании банковских продуктов позволит "Евроальянсу" стать серьезным игроком на этом рынке и окажет существенный синергетический эффект на бизнес всей группы компаний "Займера"», – сказал Шевченко о своем назначении.
Он имеет 20 лет опыта управления в банковской сфере. До назначения Шевченко занимал руководящие должности в Альфа-Банке, Сбербанке, Бинбанке и других кредитных организациях, а также возглавлял службу текущего банковского надзора Центробанка.
27 июня стало известно, что МФК «Займер» приобрела 100% акций банка «Евроальянс». Сумма сделки составила 490 млн руб. Размер собственных средств «Евроальянса» на 1 июня 2025 г. составляет 449 млн руб. Таким образом, микрофинансовая компания приобрела банк более чем за один капитал.
«Евроальянс» – небольшой банк с базовой лицензией из третьей сотни, который учрежден в 1992 г. в Иванове и предоставляет услуги корпоративным и частным клиентам. Размер активов банка, по данным РСБУ за I квартал, составлял 1,3 млрд руб. За этот же период «Евроальянс» получил убыток в размере 9,6 млн руб. против 12 млн руб. прибыли в январе – марте 2024 г.