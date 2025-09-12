Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Карьера /

Сергей Шевченко назначен председателем правления КИБ «Евроальянс»

Ведомости

Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» объявила о назначении Сергея Шевченко председателем правления банка «Евроальянс» из Иванова. Об это «Ведомостям» сообщил представитель банка.

В новой должности он будет руководить процессом трансформации «Евроальянса» в цифровой банк.

«Уверен, что объединение экспертизы "Займера" в области онлайн-кредитования и цифровых услуг, и обновленной команды банка в создании банковских продуктов позволит "Евроальянсу" стать серьезным игроком на этом рынке и окажет существенный синергетический эффект на бизнес всей группы компаний "Займера"», – сказал Шевченко о своем назначении.

Он имеет 20 лет опыта управления в банковской сфере. До назначения Шевченко занимал руководящие должности в Альфа-Банке, Сбербанке, Бинбанке и других кредитных организациях, а также возглавлял службу текущего банковского надзора Центробанка.

27 июня стало известно, что МФК «Займер» приобрела 100% акций банка «Евроальянс». Сумма сделки составила 490 млн руб. Размер собственных средств «Евроальянса» на 1 июня 2025 г. составляет 449 млн руб. Таким образом, микрофинансовая компания приобрела банк более чем за один капитал.

«Евроальянс» – небольшой банк с базовой лицензией из третьей сотни, который учрежден в 1992 г. в Иванове и предоставляет услуги корпоративным и частным клиентам. Размер активов банка, по данным РСБУ за I квартал, составлял 1,3 млрд руб. За этот же период «Евроальянс» получил убыток в размере 9,6 млн руб. против 12 млн руб. прибыли в январе – марте 2024 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь