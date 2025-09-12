Сергей Шевченко назначен председателем правления КИБ «Евроальянс»

«Евроальянс» – небольшой банк с базовой лицензией из третьей сотни, который учрежден в 1992 г. в Иванове и предоставляет услуги корпоративным и частным клиентам. Размер активов банка, по данным РСБУ за I квартал, составлял 1,3 млрд руб. За этот же период «Евроальянс» получил убыток в размере 9,6 млн руб. против 12 млн руб. прибыли в январе – марте 2024 г.