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«Займер» покупает небольшой коммерческий банк

Компания хочет развивать технологические решения по проведению расчетов граждан и бизнеса
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» приобретает 100% акций банка «Евроальянс» из Иванова. О сделке «Ведомостям» рассказал гендиректор «Займера» Роман Макаров.

Сумма сделки составила 490 млн руб. Размер собственных средств «Евроальянса» на 1 июня 2025 г. составляет 449 млн руб., говорится в сообщении «Займера». Таким образом, микрофинансовая компания приобрела банк более чем за один капитал.

«Евроальянс» – небольшой банк с базовой лицензией из третьей сотни, который учрежден в 1992 г. в Иванове и предоставляет услуги корпоративным и частным клиентам. Размер активов банка, по данным РСБУ за I квартал, составлял 1,3 млрд руб. За этот же период «Евроальянс» получил убыток в размере 9,6 млн руб. против 12 млн руб. прибыли в январе – марте 2024 г.

По последним раскрытым данным на конец января 2020 г. акционерами «Евроальянса» были четыре ООО, зарегистрированные по одному адресу в Москве, – «Юнион мэк» (доля 19,99%), «Либбора» (19,96%), «Ребранд» (19,44%) и «Сальтерс» (9,99%), а также три физлица с долями по 9,99%.

Приобретение банка уже давно было в стратегических планах «Займера» – это позволит не только эффективно развивать бизнес компании, но и выйти в новые перспективные рыночные ниши, сказал Макаров. В частности, компания планирует существенное расширение набора услуг банка как для физических, так и для юридических лиц, указал он, не раскрыв деталей.

«Мы видим потребности граждан в кредитных продуктах банковской и микрофинансовой отрасли и планируем предложить свои услуги как розничным, так и корпоративным клиентам. Также мы будем развивать технологические решения, направленные на проведение расчетов граждан и бизнеса», – отметил Макаров.

Появление нового стратегического инвестора, обладающего необходимыми ресурсами и технологиями, ведет к новому этапу в развитии банка, передала через представителя председатель правления «Евроальянса» Ирина Киселева. Она уверена, что новый акционер выведет кредитную организацию на позиции одного из наиболее технологичных участников рынка.

Пока речь о ребрендинге банка не идет, сейчас на первом плане – «насыщение» его технологиями, уточнил Макаров. Также он поделился планами усилить команду банка высококлассными специалистами, которые будут развивать новые направления бизнеса.

Основная цель приобретения банка заключается в диверсификации бизнеса группы за счет развития банковских кредитов и привлечения более дешевых долгосрочных пассивов для фондирования новых проектов, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вадим Крапп. Кроме того, по мере развития бизнеса банка и повышения его технологичности могут возникать сопутствующие синергетические эффекты в виде расчетно-кассового обслуживания (как группы, так и корпоративных заемщиков) и обогащения клиентской базы за счет новых категорий розничных клиентов, добавляет он.

Это вторая сделка M&A для «Займера» с начала года – в конце марта компания приобрела 51% уставного капитала микрокредитной компании (МКК) «Содействие XXI», которая владеет онлайн-сервисом Seller Capital для финансирования продавцов на российских маркетплейсах.

«Займер» специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов и является лидером рынка МФО. По показателю чистой прибыли за первое полугодие 2024 г. «Займер» находился на втором месте в рэнкинге «Эксперт РА», по объему выданных микрозаймов – на первом.

По итогам 2024 г. общий объем выдач «Займера» составил 55,9 млрд руб. и вырос за год на 5,3%. Компания развивает сегмент среднесрочных займов (Installment loans – на суммы до 100 000 руб. и на срок до шести месяцев) – выдачи таких займов выросли на 79% до 18,7 млрд руб. По данным «Займера», его клиентская база включает 19 млн человек.

В апреле 2024 г. «Займер» провел IPO на Московской бирже, в ходе которого привлек 3,5 млрд руб. 27 июня на фоне дивидендной отсечки цена одной бумаги теряла около 6% и составляла 147 руб.

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