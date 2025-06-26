«Займер» покупает небольшой коммерческий банк

«Займер» покупает небольшой коммерческий банкКомпания хочет развивать технологические решения по проведению расчетов граждан и бизнеса
Сумма сделки составила 490 млн руб. Размер собственных средств «Евроальянса» на 1 июня 2025 г. составляет 449 млн руб., говорится в сообщении «Займера». Таким образом, микрофинансовая компания приобрела банк более чем за один капитал.
«Евроальянс» – небольшой банк с базовой лицензией из третьей сотни, который учрежден в 1992 г. в Иванове и предоставляет услуги корпоративным и частным клиентам. Размер активов банка, по данным РСБУ за I квартал, составлял 1,3 млрд руб. За этот же период «Евроальянс» получил убыток в размере 9,6 млн руб. против 12 млн руб. прибыли в январе – марте 2024 г.
По последним раскрытым данным на конец января 2020 г. акционерами «Евроальянса» были четыре ООО, зарегистрированные по одному адресу в Москве, – «Юнион мэк» (доля 19,99%), «Либбора» (19,96%), «Ребранд» (19,44%) и «Сальтерс» (9,99%), а также три физлица с долями по 9,99%.
Приобретение банка уже давно было в стратегических планах «Займера» – это позволит не только эффективно развивать бизнес компании, но и выйти в новые перспективные рыночные ниши, сказал Макаров. В частности, компания планирует существенное расширение набора услуг банка как для физических, так и для юридических лиц, указал он, не раскрыв деталей.
«Мы видим потребности граждан в кредитных продуктах банковской и микрофинансовой отрасли и планируем предложить свои услуги как розничным, так и корпоративным клиентам. Также мы будем развивать технологические решения, направленные на проведение расчетов граждан и бизнеса», – отметил Макаров.
Появление нового стратегического инвестора, обладающего необходимыми ресурсами и технологиями, ведет к новому этапу в развитии банка, передала через представителя председатель правления «Евроальянса» Ирина Киселева. Она уверена, что новый акционер выведет кредитную организацию на позиции одного из наиболее технологичных участников рынка.
Пока речь о ребрендинге банка не идет, сейчас на первом плане – «насыщение» его технологиями, уточнил Макаров. Также он поделился планами усилить команду банка высококлассными специалистами, которые будут развивать новые направления бизнеса.
Основная цель приобретения банка заключается в диверсификации бизнеса группы за счет развития банковских кредитов и привлечения более дешевых долгосрочных пассивов для фондирования новых проектов, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вадим Крапп. Кроме того, по мере развития бизнеса банка и повышения его технологичности могут возникать сопутствующие синергетические эффекты в виде расчетно-кассового обслуживания (как группы, так и корпоративных заемщиков) и обогащения клиентской базы за счет новых категорий розничных клиентов, добавляет он.
Это вторая сделка M&A для «Займера» с начала года – в конце марта компания приобрела 51% уставного капитала микрокредитной компании (МКК) «Содействие XXI», которая владеет онлайн-сервисом Seller Capital для финансирования продавцов на российских маркетплейсах.
«Займер» специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов и является лидером рынка МФО. По показателю чистой прибыли за первое полугодие 2024 г. «Займер» находился на втором месте в рэнкинге «Эксперт РА», по объему выданных микрозаймов – на первом.
По итогам 2024 г. общий объем выдач «Займера» составил 55,9 млрд руб. и вырос за год на 5,3%. Компания развивает сегмент среднесрочных займов (Installment loans – на суммы до 100 000 руб. и на срок до шести месяцев) – выдачи таких займов выросли на 79% до 18,7 млрд руб. По данным «Займера», его клиентская база включает 19 млн человек.
В апреле 2024 г. «Займер» провел IPO на Московской бирже, в ходе которого привлек 3,5 млрд руб. 27 июня на фоне дивидендной отсечки цена одной бумаги теряла около 6% и составляла 147 руб.