«Займер» покупает небольшой коммерческий банк

Приобретение банка уже давно было в стратегических планах «Займера» – это позволит не только эффективно развивать бизнес компании, но и выйти в новые перспективные рыночные ниши, сказал Макаров. В частности, компания планирует существенное расширение набора услуг банка как для физических, так и для юридических лиц, указал он, не раскрыв деталей.