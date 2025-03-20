«Займер» стал владельцем сервиса кредитования продавцов на маркетплейсах

«Займер» стал владельцем сервиса кредитования продавцов на маркетплейсахМФО намерена трансформироваться в мультипродуктовую компанию
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» приобрела контрольный 51% уставного капитала микрокредитной компании (МКК) «Содействие XXI» – она владеет онлайн-сервисом Seller Capital для финансирования продавцов на российских маркетплейсах. О сделке «Ведомостям» рассказал гендиректор «Займера» Роман Макаров, запись также отражена в ЕГРЮЛ. Сумму сделки стороны не раскрывают.
«Содействию XXI» принадлежит ООО «Селлер капитал», которая является резидентом «Сколково» и развивает платформу Seller Capital для онлайн-кредитования продавцов на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете» и др. Ключевой продукт сервиса – возобновляемая кредитная линия объемом от 1 млн до 50 млн руб., которая полностью дистанционно предоставляется заемщикам на срок от трех до 12 месяцев.
«Селлер капитал» – прибыльный проект: по итогам 2024 г. прибыль составила 11,2 млн руб., увеличившись за год на 34%. Выручка компании выросла на 15% до 17,7 млн руб. Общее количество кредитных средств, уже выданных с помощью Seller Capital, составляет более 2 млрд руб., говорится на сайте «Сколково».
«Займер» решил выходить на рынок кредитования МСБ на маркетплейсах из-за стремительного роста рынка электронной коммерции и привлекательности ниши кредитования селлеров, рассказал Макаров. «Seller Capital привлекает своей прибыльностью, технологичностью, сильными операционными показателями и перспективами взрывного роста этого рынка», – пояснил он. Кроме того, сервис обладает высокой степенью автоматизации процессов, указал Макаров.
Инвестирование в Seller Capital соответствует стратегии трансформации «Займера» в мультипродуктовую компанию, работающую в наиболее привлекательных сегментах финансового рынка, заявил Макаров. Никаких серьезных изменений в «Содействии» не планируется, сказал Макаров. Но МФК предоставит компании доступ к финансированию для ускоренного развития, добавил он.
«В результате сделки с группой «Займер» мы получили сильного партнера в лице крупнейшего игрока на микрофинансовом рынке страны. Это позволит нам усилить наши компетенции и получить доступ к финансовым ресурсам для дальнейшего масштабирования нашего сервиса и развития продуктовой линейки для предпринимателей и компаний из сектора электронной торговли», – прокомментировал сделку Андрей Афанасьев, сооснователь Seller Capital.
В свою очередь «Займер» намерен за счет сделки завоевать позиции ведущего кредитора малого и среднего бизнеса, заявил Макаров: «Для этого у нас есть и технологии, и компетенции, и финансовые ресурсы».
С меняющейся регуляторикой покупка напрямую не связана, уточнил Макаров. В ноябре 2024 г. ЦБ объявил о масштабном реформировании рынка микрофинансов. Среди ключевых планов регулятора сегментировать рынок с 2027 г. на три категории: предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО. Наиболее жесткое регулирование будет касаться третьей, классической категории.
«Займер» специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов и является лидером рынка МФО. По объему чистой прибыли за первое полугодие 2024 г. «Займер» находился на втором месте в рэнкинге «Эксперт РА», по объему выданных микрозаймов за тот же период компания занимает первое место.
По итогам 2024 г. общий объем выдач «Займера» составил 55,9 млрд руб. и вырос за год на 5,3%. Компания развивает сегмент среднесрочных займов (Installment loans – на суммы до 100 000 руб. и на срок до шести месяцев) – выдачи таких займов выросли на 79% до 18,7 млрд руб. По данным «Займера», его клиентская база включает 19 млн человек.
МКК «Содействие XXI» зарегистрирована в 2014 г., ее уставной капитал составляет 1 млн руб. Помимо «Займера» владельцем с долей 44% является Афанасьев, следует из данных СПАРК. Также 4% принадлежит директору МКК Андрею Богеру и еще 1% – Андрею Татарченкову.
В апреле 2024 г. «Займер» провел IPO на Московской бирже, в ходе которого привлек 3,5 млрд руб. По данным на 20 марта 2025 г. на 14:40 мск, стоимость обыкновенных акций компании составляла 156,25 руб. и снижалась на 0,5%.