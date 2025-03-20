«Займер» стал владельцем сервиса кредитования продавцов на маркетплейсах

По итогам 2024 г. общий объем выдач «Займера» составил 55,9 млрд руб. и вырос за год на 5,3%. Компания развивает сегмент среднесрочных займов (Installment loans – на суммы до 100 000 руб. и на срок до шести месяцев) – выдачи таких займов выросли на 79% до 18,7 млрд руб. По данным «Займера», его клиентская база включает 19 млн человек.