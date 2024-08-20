ЦБ хочет реформировать рынок микрофинансирования

ЦБ хочет реформировать рынок микрофинансированияРегулятор предлагает разделить его на три сегмента, а наиболее зарегулированным будут классические МФО
Банк России намерен реформировать рынок микрофинансирования. Для повышения доверия к компаниям, кредитующим МСП и осуществляющим выдачу займов под умеренные процентные ставки, регулятор предлагает разделить микрофинансовые организации (МФО) на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО. Об этом говорится в докладе ЦБ о развитии рынка на 2025–2027 гг.
Для отнесения компании к одному из трех сегментов предлагается использовать структуру выдач займов – с момента получения финансовой организацией своего статуса она будет вправе выдавать только займы, предусмотренные для соответствующей категории.
Выделение компаний, которые не выдают краткосрочные дорогие микрозаймы, из общего сегмента МФО позволит сформировать более позитивное отношение граждан к этому сектору финансового рынка, отмечает в докладе регулятор. Кроме того, пересмотр регулирования займов «до зарплаты» (PDL-займы, до 30 000 руб. до 30 дней) исключит негативные практики, уверен ЦБ.
Для компаний разных категорий будут предусмотрены определенный перечень и размер разрешенных операций. Также регулятор хочет сделать более существенное разграничение пруденциальных требований между сегментами в зависимости от разрешенных операций и уровня рисков. Это потребует комплексного пересмотра норм федерального законодательства и нормативных актов Банка России, отмечается в докладе.
Компании предпринимательского финансирования смогут выдавать ссуды только юрлицам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым. Для этого сегмента ЦБ предлагает отменить ограничения на предельную величину займа для бизнеса и предоставить возможность более широкого доступа к источникам финансирования, в том числе за счет расширения участия МФО в государственных программах поддержки МСП. Также регулятор хочет уменьшить глубину отчетности компаний этого сегмента.
Сколько МФО в России
По итогам I квартала 2024 г. в России работало 987 МФО, сообщал ЦБ. Но основные тенденции рынка определяют крупные компании – на 31 марта всего у 81 МФО портфель превышает 1 млрд руб., а его совокупный размер составляет 83% всего рынка (объем всего портфеля сектора – 472 млрд руб.). Количество МФО в сфере предпринимательского финансирования – 378, в том числе 152 государственных и 226 частных компаний, говорится в докладе ЦБ. Общий объем займов, выданных микрофинансовыми организациями юрлицам, ИП и самозанятым, за 2023 г. составил 180,4 млрд руб., а портфель достиг отметки в 113,6 млрд руб.
Компании целевого финансирования помимо займов юрлицам, ИП и самозанятым смогут предоставлять сервис оплаты покупок частями, или BNPL-сервис (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»), POS-кредиты (на местах) и рассрочки, а также целевые и обеспеченные потребительские займы с полной стоимостью кредита (ПСК; помимо самой ставки включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку), не превышающей 100% годовых. По задумке ЦБ, компании этой категории будут иметь больший доступ к фондированию и возможность выдавать более крупные потребительские займы под умеренную процентную ставку.
В результате сегментации рынка третья категория, непосредственно микрофинансовые компании, станет наиболее универсальной – они будут иметь возможность предоставлять любые виды займов, в том числе «до зарплаты». Данный сегмент будет продолжать выполнять важнейшую социальную функцию обеспечения заемными средствами граждан, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться банковскими продуктами, говорится в докладе.
Банк России объясняет свою идею в том числе тем, что именно внутри рынка краткосрочных займов «до зарплаты» сконцентрирован ряд проблем, требующих решения. В частности, признает ЦБ, несмотря на поэтапное снижение максимальной дневной ставки (с 1 до 0,8%) и переплаты заемщика, займы «до зарплаты» продолжают оставаться довольно дорогими. Другими существенными проблемами регулятор называет высокую закредитованность заемщиков: около 60% всех потребительских ссуд входят в «цепочки займов», когда гражданин одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом. В итоге получается, что в среднем заемщик имеет действующие обязательства перед МФО 360 дней в году, отмечает ЦБ.
В связи с этим «плотность» регулирования сегмента классических микрозаймов будет самой сильной среди трех категорий. Это объясняется высоким уровнем социальной значимости этой категории МФО и необходимостью нивелирования указанных проблем, считает ЦБ.
Банк России предлагает также четыре нововведения в регулировании классического сегмента МФО:
ограничение количества одновременно действующих займов «до зарплаты» – 1 заем до полного погашения (на переходный период сроком 1 год – 2 займа);
введение периода охлаждения между оформлением займов «до зарплаты» – не менее 3 календарных дней;
снижение уровня максимальной переплаты по займу с 130 до 100% от тела долга;
запрет новации (прекращение обязательства по долгу за счет замены на новый долг) без фактического движения денежных средств.
Помимо этого максимальная сумма обеспеченного потребительского займа, который сможет выдавать МФО, будет ограничена 500 000 руб., а иных потребзаймов – 100 000 руб. Сейчас по займам для граждан лимиты гораздо выше – до 500 000 руб. для микрокредитных компаний (МКК) и до 1 млн руб. для микрофинансовых (МФК). ЦБ в принципе предлагает упразднить деление на МФК и МКК: «Изначальная цель данного пропорционального подхода была нивелирована развитием технологий и трансформацией бизнес-моделей МФО».
ЦБ намерен пересмотреть и требования к капиталу МФО: если компания не привлекает средства со стороны, то минимальная величина собственного капитала должна составлять 10 млн руб., а если есть привлеченные средства, то 200 млн руб. Сейчас этот показатель значительно ниже: для МКК – 5 млн руб., для МФК – от 70 млн руб. Также регулятор планирует ввести более строгие ограничения на привлечение микрофинансовыми компаниями средств неквалифицированных инвесторов, а выпуск и размещение облигаций и цифровых финансовых активов сделать доступным только для квалифицированных инвесторов.
Многие предложения ЦБ еще сильнее «проредят» рынок, уверен представитель СРО «Мир». При этом он задается вопросом, что в итоге получат оставшиеся на рынке игроки – только новеллы или еще и стимулирование и доступ к технологиям. Представитель СРО «Мир» надеется, что в ходе обсуждения предложений ЦБ внимание будет уделено не только новой классификации компаний сектора, но и снятию избыточных ограничений в части развития технологий.