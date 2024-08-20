ЦБ хочет реформировать рынок микрофинансирования

Банк России объясняет свою идею в том числе тем, что именно внутри рынка краткосрочных займов «до зарплаты» сконцентрирован ряд проблем, требующих решения. В частности, признает ЦБ, несмотря на поэтапное снижение максимальной дневной ставки (с 1 до 0,8%) и переплаты заемщика, займы «до зарплаты» продолжают оставаться довольно дорогими. Другими существенными проблемами регулятор называет высокую закредитованность заемщиков: около 60% всех потребительских ссуд входят в «цепочки займов», когда гражданин одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом. В итоге получается, что в среднем заемщик имеет действующие обязательства перед МФО 360 дней в году, отмечает ЦБ.