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Займы сроком свыше года составили почти половину выдач в I квартале 2025 года

МФО удлиняют сроки ссуд из-за действующих ограничений
Наталья Заруцкая
В перспективе ближайшего года среднерыночное значение срока микрозайма будет стремиться к трем годам
В перспективе ближайшего года среднерыночное значение срока микрозайма будет стремиться к трем годам / Евгений Разумный / Ведомости

Доля среднесрочных займов сроком свыше года на протяжении всего прошлого года показывала рост и в I квартале 2025 г. достигла 48% от всех выдач (238,56 млрд руб.) против 7% (20,3 млрд руб.) в I квартале 2024 г., следует из обзора тенденций на рынке микрофинансирования Банка России. Вслед за удлинением срока выросла и средняя сумма займа: в I квартале этого года она достигла 20 900 руб., что на 48% выше, чем годом ранее, и на 7% больше, чем в IV квартале 2024 г.

Всего за январь – март микрофинансовые организации (МФО) выдали займов на 497 млрд руб. – на 1% меньше, чем кварталом ранее. Совокупный портфель ссуд на конец отчетного периода составил 683 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на 9,5%, следует из данных ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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