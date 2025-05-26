Займы сроком свыше года составили почти половину выдач в I квартале 2025 года

Займы сроком свыше года составили почти половину выдач в I квартале 2025 годаМФО удлиняют сроки ссуд из-за действующих ограничений
Доля среднесрочных займов сроком свыше года на протяжении всего прошлого года показывала рост и в I квартале 2025 г. достигла 48% от всех выдач (238,56 млрд руб.) против 7% (20,3 млрд руб.) в I квартале 2024 г., следует из обзора тенденций на рынке микрофинансирования Банка России. Вслед за удлинением срока выросла и средняя сумма займа: в I квартале этого года она достигла 20 900 руб., что на 48% выше, чем годом ранее, и на 7% больше, чем в IV квартале 2024 г.
Всего за январь – март микрофинансовые организации (МФО) выдали займов на 497 млрд руб. – на 1% меньше, чем кварталом ранее. Совокупный портфель ссуд на конец отчетного периода составил 683 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на 9,5%, следует из данных ЦБ.
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