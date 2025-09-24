Каграманяна освободили от должности директора департамента здравоохранения
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Каграманяна от должности директора департамента здравоохранения правительства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В распоряжении указано, что решение связано «с переходом на другую работу».
24 сентября Госдума без обсуждений утвердила пять новых аудиторов Счетной палаты, кандидатуры которых предложили парламентские фракции. От «Единой России» назначен Каграманян (406 голосов «за»), от КПРФ – первый замглавы комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (409 голосов), от ЛДПР – руководитель аппарата фракции Максим Зайцев (409 голосов), от «Справедливой России» – первый замглавы депутатского объединения Олег Нилов (405 голосов), от «Новых людей» – экс-аудитор СП Данил Шилков (407 голосов).
Это первые кадровые изменения в составе аудиторов после того, как в мае 2024 г. председателем Счетной палаты был назначен Борис Ковальчук. Полномочия четырех прежних аудиторов – Валерия Богомолова, Андрея Перчяна, Сергея Штогрина и Данила Шилкова – истекли 18 сентября. 24 сентября завершается срок у зампреда СП Галины Изотовой, ее кандидатуру для переизбрания планируется рассмотреть 25 сентября.
Представитель президента в Госдуме Гарри Минх подчеркнул, что все кандидаты соответствуют требованиям закона и обладают необходимым опытом. В качестве примера он привел Каграманяна, который до этого занимал пост замминистра здравоохранения (2012–2017 гг.), был сенатором (2017–2020 гг.), а также первым заместителем министра здравоохранения (2020–2021 гг.).