Каграманяна освободили от должности директора департамента здравоохранения

24 сентября Госдума без обсуждений утвердила пять новых аудиторов Счетной палаты, кандидатуры которых предложили парламентские фракции. От «Единой России» назначен Каграманян (406 голосов «за»), от КПРФ – первый замглавы комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (409 голосов), от ЛДПР – руководитель аппарата фракции Максим Зайцев (409 голосов), от «Справедливой России» – первый замглавы депутатского объединения Олег Нилов (405 голосов), от «Новых людей» – экс-аудитор СП Данил Шилков (407 голосов).