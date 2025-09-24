Госдума без обсуждений утвердила аудиторов Счетной палаты

Представил кандидатов на посты в СП полномочный представитель главы государства в нижней палате Гарри Минх. Он заверил, что все потенциальные аудиторы «не только по форме, с точки зрения требований федерального закона <...> отвечают достаточно серьезным требованиям, но и их жизненный опыт подтверждает, что они будут эффективно работать в случае поддержки палаты на своих должностях». Все они – либо депутаты, либо бывшие парламентарии, либо аудиторы, уже имеющие опыт в этой сфере, указал Минх. В пример он привел Каграманяна: он был заместителем министра здравоохранения (2012–2017 гг.), сенатором (2017–2020 гг.) и после – первым заместителем министра здравоохранения (2020–2021 гг.). Поэтому этих «достойных людей» необходимо поддержать, убеждал депутатов Минх.