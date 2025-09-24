Госдума без обсуждений утвердила аудиторов Счетной палаты

Госдума без обсуждений утвердила аудиторов Счетной палатыСпикер палаты Вячеслав Володин признался, что парламенту теперь будет не хватать ярких депутатов
Депутаты Госдумы единогласным решением утвердили пять кандидатур, которые предложили фракции на посты аудиторов Счетной палаты (СП). Ими стали директор департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян от «Единой России» (406 «за»), первый замглавы комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов от КПРФ (409 «за»), руководитель аппарата фракции ЛДПР Максим Зайцев (409 «за»), первый замглавы депутатского объединения «Справедливой России» Олег Нилов (405 «за») и экс-аудитор СП от ЛДПР Данил Шилков, предложенный «Новыми людьми» (407 «за»). Воздержавшихся и голосовавших против не было.
Это первые изменения в составе аудиторов, после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал экс-глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын бизнесмена и бывшего председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука. 18 сентября истекли сроки полномочий у четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября заканчиваются у заместителя председателя СП Галины Изотовой. Ее кандидатуру для переизбрания рассмотрят на заседании Думы 25 сентября.
Представил кандидатов на посты в СП полномочный представитель главы государства в нижней палате Гарри Минх. Он заверил, что все потенциальные аудиторы «не только по форме, с точки зрения требований федерального закона <...> отвечают достаточно серьезным требованиям, но и их жизненный опыт подтверждает, что они будут эффективно работать в случае поддержки палаты на своих должностях». Все они – либо депутаты, либо бывшие парламентарии, либо аудиторы, уже имеющие опыт в этой сфере, указал Минх. В пример он привел Каграманяна: он был заместителем министра здравоохранения (2012–2017 гг.), сенатором (2017–2020 гг.) и после – первым заместителем министра здравоохранения (2020–2021 гг.). Поэтому этих «достойных людей» необходимо поддержать, убеждал депутатов Минх.
Выступление председателя комитета по контролю Олега Морозова было еще более лаконичным. Он сообщил, что все кандидатуры, представленные президентом, были рассмотрены и единогласно поддержаны на заседании комитета.
Затем последовали вопросы от парламентариев.
Но успел воспользоваться этой возможностью лишь депутат от КПРФ Алексей Куринный. Он обратился к Каграманяну, напомнив, какие проблемы сейчас есть в системе здравоохранения: например, недофинансированность отрасли. «Готовы ли вы в качестве аудитора в данном случае обострять эти вопросы, а не следовать в формате общего одобрения, которое иногда бывает?» – спросил коммунист. Каграманян заверил, что понимает свою ответственность и в случае поддержки направит «свои знания, свой опыт на то, чтобы содействовать решению общих задач».
В диалог вступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поставив под вопрос, нужно ли вообще обсуждать каждую кандидатуру поочередно. «Коллеги, надо признать, что у нас все предложенные кандидатуры хорошо для всех знакомы и известны. Учитывая, что у нас с вами подход был изначально в рамках пакетных договоренностей <...> стоит нам переходить к обсуждению каждой кандидатуры?» – обратился он к депутатам.
Не дождавшись ответа, он продолжил: «Здесь наш коллега Нилов. Один вопрос будет – фракция сиротеет. Сергею Михайловичу [Миронову] будет, конечно, не хватать Олега Анатольевича (с которым он работает с Петербурга. – «Ведомости»). Но и нам его будет не хватать <...> Все высказывают слова сочувствия, более того, говорят о том, как бы убедить Нилова сделать самоотвод».
Прокомментировал он и кандидата от «Единой России». Каграманян, по словам Володина, это специалист с большим опытом, с компетенциями и конкретными знаниями.
После этого Володин обратился к депутату от «Справедливой России» Николаю Новичкову, который записался на вопрос: «Если вы считаете правильным задать вопрос, пожалуйста». Но тот хотел лишь согласиться с предложением спикера Госдумы: «Давайте мы от обсуждения откажемся».
Как назначают аудиторов СП
Володин подчеркнул, что в ходе выступления можно высказать позицию о повышении роли СП или о независимости аудиторов, а в остальном – каждая фракция и так уже определилась.
«Вы – парламент огромной и великой страны. Я вас благодарю за такой подход и за единогласное голосование за кандидатуры, предложенные президентом», – обратился Минх к депутатам. По его убеждению, Госдума – это идеальное место для того, чтобы вырабатывать согласованные позиции и искать баланс, а не «биться лбами».
Процедура утверждения аудиторов была принята накануне, на Совете Думы, регламент предусматривал выступления представителей фракций, пяти кандидатов в аудиторы, ответы на вопросы и заключительные слова, говорит политолог Павел Склянчук. «Это бы заняло больше часа пленарного заседания по кадровым решениям, которые ранее уже были согласованы. По регламенту в зале заседаний можно переиграть любые ранее принятые процедурные решения. Так и произошло, поскольку никто не стал возражать против предложения Вячеслава Володина», – сказал он «Ведомостям». Можно сказать, что Госдума восьмого созыва действительно стала местом для единогласных решений, обратил внимание эксперт.
Володин, призвав не обсуждать предложенные кандидатуры, совершенно прав, согласен политолог Константин Калачев. «К чему зря тратить время, если все кандидатуры известны и давно согласованы», – уточнил он.