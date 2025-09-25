Госдума назначила Галину Изотову заместителем председателя Счетной палаты

24 сентября депутаты единогласно поддержали пять кандидатур на посты аудиторов Счетной палаты, предложенных парламентскими фракциями. Ими стали: директор департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян («Единая Россия», 406 голосов «за»), первый замглавы комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ, 409 «за»), руководитель аппарата фракции ЛДПР Максим Зайцев (409 «за»), первый замглавы объединения «Справедливая Россия» Олег Нилов (405 «за»), а также бывший аудитор СП Данил Шилков, предложенный партией «Новые люди» (407 «за»). Воздержавшихся и голосовавших против не было.