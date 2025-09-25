Госдума назначила Галину Изотову заместителем председателя Счетной палаты
Госдума на заседании 25 сентября утвердила Галину Изотову в должности заместителя председателя Счетной палаты РФ. Об этом сообщили в парламенте.
Ее кандидатуру внес на рассмотрение президент Владимир Путин.
25 сентября 2019 г. Совет Федерации по представлению президента РФ назначил Изотову на должность заместителя председателя Счетной палаты. 30 ноября 2022 г. она стала исполняющей обязанности председателя Счетной палаты. Она занимала этот пост до 14 мая 2024 г., когда председателем был назначен Борис Ковальчук.
24 сентября депутаты единогласно поддержали пять кандидатур на посты аудиторов Счетной палаты, предложенных парламентскими фракциями. Ими стали: директор департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян («Единая Россия», 406 голосов «за»), первый замглавы комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ, 409 «за»), руководитель аппарата фракции ЛДПР Максим Зайцев (409 «за»), первый замглавы объединения «Справедливая Россия» Олег Нилов (405 «за»), а также бывший аудитор СП Данил Шилков, предложенный партией «Новые люди» (407 «за»). Воздержавшихся и голосовавших против не было.
Это первые изменения в составе аудиторов после назначения 14 мая 2024 г. Ковальчука председателем Счетной палаты, бывшего главы правления «Интер РАО» и сына Юрия Ковальчука, экс-председателя совета директоров банка «Россия».