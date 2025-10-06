Бывший вице-президент «Газпромбанка» стал гендиректором «Спартака»
Бывший вице-президент «Газпромбанка» Сергей Некрасов назначен генеральным директором московского «Спартака». На посту гендиректора «красно-белых» он сменил Олега Малышева, который занимал эту должность с лета 2023 г. Малышев продолжит работать в клубе в качестве советника гендиректора.
Некрасов был первым вице-президентом «Газпромбанка» с 2011 г., он курировал ряд направлений и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе. До этого Некрасов в течение 10 лет входил в руководство «Лукойла», где возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала.
Как отмечается в сообщении пресс-службы «красно-белых», Некрасов сам играет в футбол и хоккей и неоднократно выступал в турнирах с участием ветеранов «Спартака».
ПАО «Газпром», в структуру которого входит «Газпромбанк», является генеральным спонсором одного из главных принципиальных соперников «Спартака» – петербургского «Зенита».
В нынешнем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков в 11 матчах. В воскресенье, 5 октября, «красно-белые» потерпели поражение от ЦСКА в столичном дерби со счетом 2:3.