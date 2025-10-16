Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Карьера /

Осьмаков сменит Фомина на должности замминистра обороны

Уход Фомина подтвердили два источника «Ведомостей»
Елена Мухаметшина
Дарья Мосолкина
Наталья Захарова
Алексей Никольский

Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, переходящий в Министерство обороны, сменит на посту замминистра генерал-полковника Александра Фомина. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник, близкий к правительству, а также источник, близкий к Минобороны.

«Ведомости» направили запрос в Минобороны, а также пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Фомину 66 лет. Он занимает пост замминистра обороны с 2017 г. В 2022 и в 2025 гг. он входил в переговорную группу с Украиной.

Минпромторг покидает первый заместитель министра Василий Осьмаков

Политика / Власть

Предельный срок пребывания на военной службе для генерал-полковников составляет 65 лет, но был продлен 66-летнему Фомину в 2024 г. на два года, сообщил источник, близкий к Минобороны.

9 сентября «Ведомости» писали, что на место замминистра обороны может прийти Осьмаков. Он занимает этот пост с 2016 г. Первым замминистра Осьмаков стал в 2021 г.

Источник «Ведомостей» сообщал, что для Минобороны такое назначение будет «очень хорошим приобретением». Кадровые перестановки предусматривают, что должность Осьмакова займет замминистра Кирилл Лысогорский.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте