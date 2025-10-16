Осьмаков сменит Фомина на должности замминистра обороны

Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, переходящий в Министерство обороны, сменит на посту замминистра генерал-полковника Александра Фомина. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник, близкий к правительству, а также источник, близкий к Минобороны.