Осьмаков сменит Фомина на должности замминистра обороны

Осьмаков сменит Фомина на должности замминистра обороныУход Фомина подтвердили два источника «Ведомостей»
Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, переходящий в Министерство обороны, сменит на посту замминистра генерал-полковника Александра Фомина. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник, близкий к правительству, а также источник, близкий к Минобороны.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны, а также пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Фомину 66 лет. Он занимает пост замминистра обороны с 2017 г. В 2022 и в 2025 гг. он входил в переговорную группу с Украиной.
Предельный срок пребывания на военной службе для генерал-полковников составляет 65 лет, но был продлен 66-летнему Фомину в 2024 г. на два года, сообщил источник, близкий к Минобороны.
9 сентября «Ведомости» писали, что на место замминистра обороны может прийти Осьмаков. Он занимает этот пост с 2016 г. Первым замминистра Осьмаков стал в 2021 г.
Источник «Ведомостей» сообщал, что для Минобороны такое назначение будет «очень хорошим приобретением». Кадровые перестановки предусматривают, что должность Осьмакова займет замминистра Кирилл Лысогорский.