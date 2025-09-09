Минпромторг покидает первый заместитель министра Василий Осьмаков

Минпромторг покидает первый заместитель министра Василий ОсьмаковОн переходит в Минобороны, где станет заместителем Андрея Белоусова
Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ближайшее время может покинуть свою должность и перейти на пост заместителя министра обороны. Об этом «Ведомостям» сказали четыре источника: два, близких к администрации президента (АП), и два, близких к правительству. По словам одного из них, для Минобороны такое назначение будет «очень хорошим приобретением».
По словам источников «Ведомостей», рассматривались разные карьерные траектории Осьмакова. Два собеседника «Ведомостей» говорят, что обсуждалось назначение чиновника на место заместителя Андрея Белоусова и зампредседателя ВЭБ.РФ. В итоге решение было принято в пользу перехода в Минобороны, утверждают они. Другой собеседник уточняет, что в ВЭБ.РФ Осьмакову предлагали курировать направление технологического лидерства.
Действительно рассматривается переход Осьмакова на другую работу, говорит еще один источник. Одним из вариантов, который предлагали чиновнику, был пост зампредседателя ВЭБа – с прицелом на развитие технологического дивизиона госкорпорации в связи с повышенным вниманием к этой теме главы государства, подтверждает он. «Но эта работа не самая активная», – считает источник.
Поэтому самый «рабочий вариант» – назначение Осьмакова на пост заместителя министра обороны, курирующего техническое развитие российской армии. Для самого чиновника это будет повышение, уверен собеседник, ведь он перейдет замом в ведомство, которое находится в прямом подчинении главы государства.
Близкий к АП собеседник «Ведомостей» говорит, что у министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и Осьмакова выстроены хорошие рабочие отношения. Также источник характеризует Осьмакова как очень порядочного и толкового чиновника, но добавляет, что он уже перерос свою должность в Минпромторге.
Осьмаков был одним из кандидатов на пост министра промышленности в 2024 г., говорит один из собеседников «Ведомостей», близкий к АП. До 2024 г. пост вместе с должностью вице-премьера совмещал Денис Мантуров. Но в мае 2024 г., после инаугурации, президент назначил на этот пост губернатора Калининградской области Алиханова. Мантуров же стал первым вице-премьером.
Не исключено, говорит один из собеседников «Ведомостей», что на должности первого заместителя Алиханова Осьмакова заменит заместитель министра Кирилл Лысогорский.
Осьмакову 42 года, он родился в Москве. В 2005 г. окончил МГУ по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка, в 2008 г. – аспирантуру Государственного университета управления.
Всю жизнь Осьмаков работал в одном ведомстве (за это время оно трижды меняло название и функционал). В 2004 г. начинал начальником, потом референтом отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ Минпромэнерго. В 2008–2012 гг. был помощником, потом советником министра (Минпромторг возглавлял Виктор Христенко, затем нынешний первый вице-премьер Денис Мантуров). В 2012 г. Осьмаков стал директором департамента стратегического развития и проектного управления ведомства, в 2016 г. – замминистра, в 2021 г. – первым замминистра.
В Минпромторге Осьмаков координирует несколько департаментов и управлений – департамент бюджетной политики, департамент стратегического развития, административный департамент, департамент защиты гостайны, управление госполитики в сфере технического регулирования, управление протокола и пресс-службы и др. Осьмаков принимал участие в создании Фонда развития промышленности, он создатель механизма специальных инвестиционных контрактов и т. д. Сам Осьмаков на вопросы «Ведомостей» не ответил.
В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Денис Ильюшенков