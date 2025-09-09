Минпромторг покидает первый заместитель министра Василий Осьмаков

Всю жизнь Осьмаков работал в одном ведомстве (за это время оно трижды меняло название и функционал). В 2004 г. начинал начальником, потом референтом отдела стратегического планирования и научно-исследовательских работ Минпромэнерго. В 2008–2012 гг. был помощником, потом советником министра (Минпромторг возглавлял Виктор Христенко, затем нынешний первый вице-премьер Денис Мантуров). В 2012 г. Осьмаков стал директором департамента стратегического развития и проектного управления ведомства, в 2016 г. – замминистра, в 2021 г. – первым замминистра.