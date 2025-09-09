Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок службы

В силу своей должности начальник Генштаба непосредственно руководит военными операциями, в то время как министр обороны занимается их обеспечением, объясняет военный эксперт Иван Коновалов. То, что генерал Герасимов непрерывно командует военными действиями в зоне спецоперации с момента ее начала более трех с половиной лет назад, может показывать, что руководство страны одобряет его работу, подчеркивает Коновалов.