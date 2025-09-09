Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок службы

На 70-летие он был награжден фронтовым орденом Мужества
Алексей Никольский
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил генералу армии Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок военной службы в связи с достижением им 8 сентября 70-летнего возраста. Два источника, близких к Минобороны, сообщили, что соответствующее решение уже принято. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.

Генерал Герасимов был назначен начальником Генштаба – первым заместителем министра обороны в ноябре 2012 г. почти одновременно с назначением министром Сергея Шойгу, который с мая 2024 г. занимает пост секретаря Совета безопасности. Герасимов за все постсоветское время прослужил на этом посту дольше всех других начальников Генштаба – почти 13 лет.

В силу своей должности начальник Генштаба непосредственно руководит военными операциями, в то время как министр обороны занимается их обеспечением, объясняет военный эксперт Иван Коновалов. То, что генерал Герасимов непрерывно командует военными действиями в зоне спецоперации с момента ее начала более трех с половиной лет назад, может показывать, что руководство страны одобряет его работу, подчеркивает Коновалов.

Продленная служба

Герасимов – не первый высокопоставленный военный и государственный деятель, сроки службы которому продлены по достижении 70-летнего возраста. Среди военнослужащих сроки военной службы были продлены директору ФСБ генералу армии Александру Бортникову (родился в 1952 г.) и директору Службы внешней разведки генералу армии Сергею Нарышкину (родился в 1954 г.). Кроме того, в августе еще на один год был продлен срок государственной службы председателю Следственного комитета России (родился в 1953 г.) Александру Бастрыкину.

30 августа Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне спецоперации. По его словам, с марта российские войска освободили более 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.

На время службы Герасимова пришелся самый сложный и тяжелый вооруженный конфликт в отечественной истории с 1945 г., напоминает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. Фактически спецоперация – это опосредованный конфликт с НАТО, говорит эксперт.

Законодательные поправки, разрешающие президенту продлевать генералам армии и маршалам срок воинской службы по достижении ими 70-летнего возраста, были приняты в 2021 г. В том же году были приняты поправки, разрешающие президенту продлевать срок госслужбы для лиц старше 70 лет, если они назначены указами главы государства.

«Превозносить в Генштабе никого не принято»: военная карьера Валерия Герасимова
Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 г. в Казани в семье рабочих. В 1973 г. с отличием окончил суворовское училище, а в 1977 г. – Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР (сейчас – Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище). После командовал взводом, затем ротой, был начальником штаба одного из танковых батальонов в Северной группе войск (Польша). Впоследствии служил начальником штаба и командиром танкового батальона в Дальневосточном военном округе.
1  / 8

Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 г. в Казани в семье рабочих. В 1973 г. с отличием окончил суворовское училище, а в 1977 г. – Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР (сейчас – Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище). После командовал взводом, затем ротой, был начальником штаба одного из танковых батальонов в Северной группе войск (Польша). Впоследствии служил начальником штаба и командиром танкового батальона в Дальневосточном военном округе. / Михаил Климентьев / РИА Новости

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте