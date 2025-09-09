Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок службы

Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок службыНа 70-летие он был награжден фронтовым орденом Мужества
Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил генералу армии Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок военной службы в связи с достижением им 8 сентября 70-летнего возраста. Два источника, близких к Минобороны, сообщили, что соответствующее решение уже принято. «Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Генерал Герасимов был назначен начальником Генштаба – первым заместителем министра обороны в ноябре 2012 г. почти одновременно с назначением министром Сергея Шойгу, который с мая 2024 г. занимает пост секретаря Совета безопасности. Герасимов за все постсоветское время прослужил на этом посту дольше всех других начальников Генштаба – почти 13 лет.
В силу своей должности начальник Генштаба непосредственно руководит военными операциями, в то время как министр обороны занимается их обеспечением, объясняет военный эксперт Иван Коновалов. То, что генерал Герасимов непрерывно командует военными действиями в зоне спецоперации с момента ее начала более трех с половиной лет назад, может показывать, что руководство страны одобряет его работу, подчеркивает Коновалов.
Продленная служба
30 августа Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне спецоперации. По его словам, с марта российские войска освободили более 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
На время службы Герасимова пришелся самый сложный и тяжелый вооруженный конфликт в отечественной истории с 1945 г., напоминает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. Фактически спецоперация – это опосредованный конфликт с НАТО, говорит эксперт.
Законодательные поправки, разрешающие президенту продлевать генералам армии и маршалам срок воинской службы по достижении ими 70-летнего возраста, были приняты в 2021 г. В том же году были приняты поправки, разрешающие президенту продлевать срок госслужбы для лиц старше 70 лет, если они назначены указами главы государства.