Экс-глава «Мечела» Коржов стал гендиректором «Группы Полипластик»

Экс-главу «Мечела» Олега Коржова назначили генеральным директором ООО «Группа Полипластик» с 5 ноября, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Олег Коржов обладает многолетним опытом управления индустриальными компаниями и проектами общегосударственного уровня», – отметили представители группы.

Должность гендиректора в «Группе Полипластик» не была занята уже три года. Управляющей компанией группы была «УК Полипластик». Корпорация занимается созданием полимерных труб для сетей водоснабжения, водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления.

Коржов был главой »Мечела» с 2014 г. 30 июня 2025 г. стало известно, что он покидает компанию. В тот же день новым гендиректором «Мечела» назначили Игоря Хафизова.

