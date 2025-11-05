Экс-глава «Мечела» Коржов стал гендиректором «Группы Полипластик»
«Олег Коржов обладает многолетним опытом управления индустриальными компаниями и проектами общегосударственного уровня», – отметили представители группы.
Должность гендиректора в «Группе Полипластик» не была занята уже три года. Управляющей компанией группы была «УК Полипластик». Корпорация занимается созданием полимерных труб для сетей водоснабжения, водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления.
Коржов был главой »Мечела» с 2014 г. 30 июня 2025 г. стало известно, что он покидает компанию. В тот же день новым гендиректором «Мечела» назначили Игоря Хафизова.