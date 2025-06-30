Новым гендиректором «Мечела» назначен Игорь Хафизов

30 июня стало известно, что «Мечел» может сократить отгрузку угля на 25% в 2025 г. Об этом заявлял Коржов. Правда, по его словам, это пессимистичный сценарий. По прогнозам экс-главы компании, при сохранении текущих тенденций, ослаблении рубля и снижении ключевой ставки ситуация может начать улучшаться уже в III-IV кварталах.