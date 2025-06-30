Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Новым гендиректором «Мечела» назначен Игорь Хафизов

Ведомости

Игорь Хафизов назначен новым генеральным директором российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

Решение было утверждено Советом директоров и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший компанию с 2014 г., покинул свой пост.

«Игорь Хафизов – один из самых авторитетных руководителей в горнодобывающем комплексе России, который посвятил многие годы своей карьеры группе «Мечел»», – прокомментировал председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин.

Он также выразил благодарность Коржову за многолетнюю работу на посту генерального директора.

30 июня стало известно, что «Мечел» может сократить отгрузку угля на 25% в 2025 г. Об этом заявлял Коржов. Правда, по его словам, это пессимистичный сценарий. По прогнозам экс-главы компании, при сохранении текущих тенденций, ослаблении рубля и снижении ключевой ставки ситуация может начать улучшаться уже в III-IV кварталах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных