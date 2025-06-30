Новым гендиректором «Мечела» назначен Игорь Хафизов
Игорь Хафизов назначен новым генеральным директором российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Об этом сообщается в официальном заявлении компании.
Решение было утверждено Советом директоров и вступило в силу. Олег Коржов, возглавлявший компанию с 2014 г., покинул свой пост.
«Игорь Хафизов – один из самых авторитетных руководителей в горнодобывающем комплексе России, который посвятил многие годы своей карьеры группе «Мечел»», – прокомментировал председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин.
Он также выразил благодарность Коржову за многолетнюю работу на посту генерального директора.
30 июня стало известно, что «Мечел» может сократить отгрузку угля на 25% в 2025 г. Об этом заявлял Коржов. Правда, по его словам, это пессимистичный сценарий. По прогнозам экс-главы компании, при сохранении текущих тенденций, ослаблении рубля и снижении ключевой ставки ситуация может начать улучшаться уже в III-IV кварталах.