«Мечел» в 2025 году может сократить отгрузку угля на 25%

Добыча угля в России в мае снизилась на 3% и опустилась ниже 35 млн т. Всего за май было произведено 34,7 млн т угля всех марок – это на 3% меньше, чем в мае 2024 г. Добыча в мае стала минимальной за месяц с августа 2024 г., когда показатель составил 32 млн т.