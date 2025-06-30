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«Мечел» в 2025 году может сократить отгрузку угля на 25%

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«Мечел» может сократить отгрузку угля на 25% в 2025 г. на фоне углубляющегося кризиса в отрасли. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Коржов.

«Это пессимистичный сценарий. Если будут меняться условия внутренние и внешние, то эта цифра будет другой», – пояснил Коржов (цитата по ТАСС).

По его прогнозам, при сохранении текущего снижения объемов добычи, ослаблении рубля и дальнейшем снижении ключевой ставки ситуация может начать улучшаться уже в III-IV кварталах.

Коржов отметил, что все участники угольной отрасли находятся в крайне сложном положении. Почти все компании вынуждены сокращать производство и пересматривать инвестиционные программы. Отрасль ждет осени, надеясь на снижение курса рубля, что сделает экспорт более выгодным.

Добыча угля в России в мае снизилась на 3% и опустилась ниже 35 млн т. Всего за май было произведено 34,7 млн т угля всех марок – это на 3% меньше, чем в мае 2024 г. Добыча в мае стала минимальной за месяц с августа 2024 г., когда показатель составил 32 млн т.

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