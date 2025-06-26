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Добыча угля в мае снизилась на 3% и упала ниже 35 млн т

Но с начала года динамика остается положительной за счет энергетического и бурого угля
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские угледобывающие компании произвели в мае 2025 г. 34,7 млн т угля всех марок – на 3% меньше, чем в том же месяце 2024 г. Это следует из опубликованных 25 июня данных Росстата. К уровню апреля этого года показатель снизился на 4%. Добыча в мае оказалась минимальной за месяц с августа 2024 г., когда было добыто 32 млн т. Еще в январе этого года добыча составила 37,5 млн т, в коротком феврале – 36,2 млн т, в марте – 37,6 млн т, в апреле – 36,1 млн т.

Производство всех видов каменного угля (т. е. за вычетом бурого угля – лигнита) в мае 2025 г. упало к уровню того же месяца 2024 г. на 4,6% до 27 млн т, но к апрелю текущего года выросло на 0,2%. Сильнее всего в мае упало в годовом выражении производство коксующегося (металлургического) угля – почти на 11% до 8,4 млн т. Он показал падение и за первые пять месяцев года – на 8,5% до 43,2 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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