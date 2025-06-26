Добыча угля в мае снизилась на 3% и упала ниже 35 млн т

Российские угледобывающие компании произвели в мае 2025 г. 34,7 млн т угля всех марок – на 3% меньше, чем в том же месяце 2024 г. Это следует из опубликованных 25 июня данных Росстата. К уровню апреля этого года показатель снизился на 4%. Добыча в мае оказалась минимальной за месяц с августа 2024 г., когда было добыто 32 млн т. Еще в январе этого года добыча составила 37,5 млн т, в коротком феврале – 36,2 млн т, в марте – 37,6 млн т, в апреле – 36,1 млн т.