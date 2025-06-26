Добыча угля в мае снизилась на 3% и упала ниже 35 млн т

Добыча угля в мае снизилась на 3% и упала ниже 35 млн тНо с начала года динамика остается положительной за счет энергетического и бурого угля
Российские угледобывающие компании произвели в мае 2025 г. 34,7 млн т угля всех марок – на 3% меньше, чем в том же месяце 2024 г. Это следует из опубликованных 25 июня данных Росстата. К уровню апреля этого года показатель снизился на 4%. Добыча в мае оказалась минимальной за месяц с августа 2024 г., когда было добыто 32 млн т. Еще в январе этого года добыча составила 37,5 млн т, в коротком феврале – 36,2 млн т, в марте – 37,6 млн т, в апреле – 36,1 млн т.
Производство всех видов каменного угля (т. е. за вычетом бурого угля – лигнита) в мае 2025 г. упало к уровню того же месяца 2024 г. на 4,6% до 27 млн т, но к апрелю текущего года выросло на 0,2%. Сильнее всего в мае упало в годовом выражении производство коксующегося (металлургического) угля – почти на 11% до 8,4 млн т. Он показал падение и за первые пять месяцев года – на 8,5% до 43,2 млн т.