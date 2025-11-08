Газета
Путин назначил Булыгу замсекретаря Совбеза РФ, Санчика – замминистра обороны

Соответствующие указы президента подписаны 8 ноября
Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя министра обороны Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Одновременно Булыга освобожден от должности в Минобороны. Его место занял генерал-полковник Александр Санчик, назначенный новым заместителем министра обороны России. Он прежде занимал пост командующего войсками Южного военного округа.

Булыга был назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению в марте 2024 г. До этого он занимал пост замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Сообщалось, что на новой должности он курировал тыл российской армии, сменив Алексея Кузьменкова.

В декабре 2024 г. президент присвоил Булыге воинское звание генерал-полковника.

