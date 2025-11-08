Путин назначил Булыгу замсекретаря Совбеза РФ, Санчика – замминистра обороны

Булыга был назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению в марте 2024 г. До этого он занимал пост замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Сообщалось, что на новой должности он курировал тыл российской армии, сменив Алексея Кузьменкова.