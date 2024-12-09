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Путин присвоил звания генерала армии заместителям министра обороны Евкурову и Горемыкину

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звания генерала армии заместителям министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

Документом также присвоены звания генерал-полковника замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующего группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрею Семенову.

Звание адмирала присвоено замглавнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Владимиру Воробьеву, звания генерал-лейтенанта – командиру спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинову, секретарю Совета министров обороны СНГ Юрию Дашкину и др.

9 декабря президент России в День героев Отечества вручил медали «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На награждении присутствовали более 300 военных и гражданских лиц.

В прошлом году на церемонии вручения наград накануне Дня героев Отечества Путин объявил о выдвижении на следующий срок. В этом году президент сказал, что власть будет опираться на тех, кто превыше всего ставит «служение Отчизне и ее интересам». Президент назвал таких людей «настоящей, не поддельной, а подлинной элитой» России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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