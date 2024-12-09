Путин присвоил звания генерала армии заместителям министра обороны Евкурову и Горемыкину

В прошлом году на церемонии вручения наград накануне Дня героев Отечества Путин объявил о выдвижении на следующий срок. В этом году президент сказал, что власть будет опираться на тех, кто превыше всего ставит «служение Отчизне и ее интересам». Президент назвал таких людей «настоящей, не поддельной, а подлинной элитой» России.