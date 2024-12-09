Путин присвоил звания генерала армии заместителям министра обороны Евкурову и Горемыкину
Президент России Владимир Путин присвоил звания генерала армии заместителям министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.
Документом также присвоены звания генерал-полковника замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующего группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Андрею Семенову.
Звание адмирала присвоено замглавнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Владимиру Воробьеву, звания генерал-лейтенанта – командиру спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинову, секретарю Совета министров обороны СНГ Юрию Дашкину и др.
9 декабря президент России в День героев Отечества вручил медали «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На награждении присутствовали более 300 военных и гражданских лиц.
В прошлом году на церемонии вручения наград накануне Дня героев Отечества Путин объявил о выдвижении на следующий срок. В этом году президент сказал, что власть будет опираться на тех, кто превыше всего ставит «служение Отчизне и ее интересам». Президент назвал таких людей «настоящей, не поддельной, а подлинной элитой» России.