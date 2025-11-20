Газета
Путин: боевой опыт нового замминистра обороны Санчика сегодня востребован

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин отметил опыт боевого командира у нового замминистра обороны Александра Санчика, который ранее был командующим группировкой войск «Юг». Об этом он заявил на совещании с командованием группировок войск «Запад», «Центр» и «Юг».

«Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания», – подчеркнул российский лидер, добавив, что сегодня это востребовано.

Путин подписал указ о назначении Санчика замминистра обороны России 8 ноября. До него на должности замминистра был Андрей Булыга, которого назначили заместителем секретаря Совета безопасности РФ. 

20 ноября Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Верховный главнокомандующий заслушал доклады об оперативной обстановке на ключевых направлениях спецоперации.

