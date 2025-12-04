Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Карьера /

Марья Дей назначена исполнительным директором Simple Group

Ведомости

Марья Дей была назначена исполнительным директором Simple Group, сообщили «Ведомостям» в компании.

Она будет отвечать за операционное управление Simple Group, включая ключевые стратегические приоритеты. Ранее Дей занимала пост гендиректора Pony Express, руководящие должности в сетях «Пятерочка» и «Магнит», а также возглавляла направление Ozon СНГ.

Также в Simple Group произошел ряд других назначений. Дмитрий Забаров стал операционным директором. С 2016 г. он возглавлял управление цепочками поставок группы компаний. Его назначение на новую должность сопряжено с объединением дирекций информационных технологий и цепочек поставок под единым операционным управлением. Забаров сосредоточится на трансформации дирекции IT, направленной на рост ее производительности и эффективности, а также на повышении уровня сервиса и последовательном увеличении эффективности в управлении товарными запасами.

IT-направление возглавил Алексей Воропаев, эксперт с более чем 20-летним опытом в крупнейших российских компаниях, включая «АльфаСтрахование» и «МегаФон Ритейл». В новой должности он будет отвечать за создание и реализацию IT -стратегии, повышение безопасности и отказоустойчивости инфраструктуры, росту эффективности IT.

На пост коммерческого директора B2C назначен Денис Каширин, который с 2007 г. прошел в компании путь от менеджера отдела продаж до руководителя по операционной эффективности канала B2C. Ключевыми задачами Каширина в новой должности станут развитие розничного бизнеса группы компаний, реализация коммерческой стратегии и повышение операционной эффективности бизнеса в сегменте B2C, включая собственную ритейл-сеть SimpleWine и премиальный сервис SimplePrive.

Финансовым директором назначена Мария Егорова, которая работает в компании с 2019 г. Ее центральными приоритетами в новой роли станут дальнейшее развитие финансовой функции и повышение эффективности процессов.

Маркетинговое направление Simple Group возглавила Мария Дементьева, которая более 10 лет работала на управленческих позициях в AB InBev Efes. В Simple Group Дементьева будет курировать разработку и реализацию маркетинговой стратегии, поддержку коммерческих и продуктовых команд, запуск и развитие брендов. Она также займется развитием направления коммуникаций и издательскими проектами.

Кроме того, Сергей Зайцев назначен директором по работе с персоналом. Последние семь лет он руководил проектами поиска руководителей высшего звена и построения команд в консалтинговой компании Regroup. В Simple Group Зайцев будет отвечать за трансформацию организационной структуры, развитие HR-бренда и реализацию стратегии формирования высокопроизводительных команд, способных обеспечить устойчивый рост бизнеса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её