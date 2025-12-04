Марья Дей назначена исполнительным директором Simple Group

Также в Simple Group произошел ряд других назначений. Дмитрий Забаров стал операционным директором. С 2016 г. он возглавлял управление цепочками поставок группы компаний. Его назначение на новую должность сопряжено с объединением дирекций информационных технологий и цепочек поставок под единым операционным управлением. Забаров сосредоточится на трансформации дирекции IT, направленной на рост ее производительности и эффективности, а также на повышении уровня сервиса и последовательном увеличении эффективности в управлении товарными запасами.