Краснов не стал продлевать полномочия своего первого заместителя
Председатель Верховного суда Игорь Краснов не стал обращаться с ходатайством о продлении полномочий своего первого заместителя Петра Серкова. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в судебной системе.
Шестилетний срок полномочий Серкова, переназначенного Советом Федерации в декабре 2019 г., истекал 11 декабря.
8 декабря Высшая квалификационная коллегия судей на внеочередном заседании прекратила его полномочия. Как указано на сайте ВККС, коллегия завершила полномочия семи судей и руководителей судов по их письменным заявлениям об отставке.
Серкову 70 лет. До назначения в Верховный суд он с 1995 г. возглавлял Ульяновский областной суд. В 2003 г. был назначен заместителем председателя Верховного суда, а с 2009 г. занимал должность первого заместителя председателя ВС России.
Краснов был назначен главой Верховного суда 24 сентября. Тогда Совет Федерации единогласно одобрил его кандидатуру. Он отмечал, что «свой переход на должность председателя Верховного суда рассматривает как продолжение служению законности».