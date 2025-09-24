Игорь Краснов назначен главой Верховного суда

Игорь Краснов назначен главой Верховного судаСовет Федерации единогласно одобрил его кандидатуру
Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Он был одобрен единогласно – за Краснова проголосовали все 160 присутствовавших на пленарном заседании сенаторов.
«Свой переход на должность председателя Верховного суда я рассматриваю как продолжение служению законности. Буду действовать в интересах государства, общества и людей», – сказал Краснов в Совфеде после назначения.
Президент Владимир Путин уже подписал указ об освобождении Краснова от должности генпрокурора. На его место, как ожидается, будет назначен полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Совет Федерации уже проголосовал за его кандидатуру. Решение будет направлено президенту, который утвердит его на посту.
Ранее комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.
18 сентября президент РФ Владимир Путин подал представление в СФ о назначении Краснова на эту позицию. В то же время своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана президент представил на должность генерального прокурора. Рассмотрение обеих кандидатур назначено на 24 сентября. Ожидается, что первым сенаторы обсудят вопрос о назначении Краснова, после чего указом президента он будет освобожден от должности генпрокурора.
15 сентября кандидатура Краснова была одобрена Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на внеочередном заседании, где он был единственным кандидатом.