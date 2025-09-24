Игорь Краснов назначен главой Верховного суда

18 сентября президент РФ Владимир Путин подал представление в СФ о назначении Краснова на эту позицию. В то же время своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана президент представил на должность генерального прокурора. Рассмотрение обеих кандидатур назначено на 24 сентября. Ожидается, что первым сенаторы обсудят вопрос о назначении Краснова, после чего указом президента он будет освобожден от должности генпрокурора.