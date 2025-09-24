Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда

Совет Федерации единогласно одобрил его кандидатуру
Ведомости

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Он был одобрен единогласно – за Краснова проголосовали все 160 присутствовавших на пленарном заседании сенаторов.

«Свой переход на должность председателя Верховного суда я рассматриваю как продолжение служению законности. Буду действовать в интересах государства, общества и людей», – сказал Краснов в Совфеде после назначения.

Президент Владимир Путин уже подписал указ об освобождении Краснова от должности генпрокурора. На его место, как ожидается, будет назначен полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Совет Федерации уже проголосовал за его кандидатуру. Решение будет направлено президенту, который утвердит его на посту.

Ранее комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.

18 сентября президент РФ Владимир Путин подал представление в СФ о назначении Краснова на эту позицию. В то же время своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана президент представил на должность генерального прокурора. Рассмотрение обеих кандидатур назначено на 24 сентября. Ожидается, что первым сенаторы обсудят вопрос о назначении Краснова, после чего указом президента он будет освобожден от должности генпрокурора.

15 сентября кандидатура Краснова была одобрена Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на внеочередном заседании, где он был единственным кандидатом.

Новый председатель Верховного суда Игорь Краснов: биография, карьера
24 сентября Совет Федерации назначил генерального прокурора России, заслуженного юриста Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Решение было принято единогласно. Как развивалась карьера нового руководителя высшей судебной инстанции – в галерее «Ведомостей».Игорь Краснов родился в Архангельске 24 декабря 1975 г. В 1998 г. он окончил Поморский государственный университет имени Ломоносова (ныне – Северный федеральный университет) по специальности «юриспруденция». Работать в прокуратуре начал еще студентом в 1997 г. Его первая официальная должность – следователь прокуратуры Холмогорского района Архангельской области.&nbsp;
1  / 10

24 сентября Совет Федерации назначил генерального прокурора России, заслуженного юриста Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Решение было принято единогласно. Как развивалась карьера нового руководителя высшей судебной инстанции – в галерее «Ведомостей».

Игорь Краснов родился в Архангельске 24 декабря 1975 г. В 1998 г. он окончил Поморский государственный университет имени Ломоносова (ныне – Северный федеральный университет) по специальности «юриспруденция». Работать в прокуратуре начал еще студентом в 1997 г. Его первая официальная должность – следователь прокуратуры Холмогорского района Архангельской области.  / Пресс-служба СК

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте