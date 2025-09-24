Путин освободил Краснова от должности генпрокурора
Президент Владимир Путин подписал указ, освобождающий Игоря Краснова от должности генпрокурора. Он был назначен на пост председателя Верховного суда РФ.
Кандидатуру Краснова единогласно одобрили 160 присутствовавших на пленарном заседании сенаторов. Новый председатель ВС РФ после назначения отметил, что эта должность станет для него «продолжением служению законности», и пообещал действовать в интересах общества и государства.
До этого кандидатуру Краснова также поддержали в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Краснов был генпрокурором с 2020 г. по представлению президента РФ Владимира Путина. Тогда председатель СФ РФ Валентина Матвиенко отметила, что назначение Краснова не является политическим. Она подчеркнула важность того, что генпрокурором стал «человек из системы, не из Садового кольца».
Ранее Путин выдвинул на должность генпрокурора представителя в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Комитет Совфеда по конституционному законодательству на заседании поддержал его кандидатуру. «За» Гуцана проголосовали 155 сенаторов, голосов против и воздержавшихся не было. Решение будет направлено президенту. По закону именно он назначает генпрокурора.