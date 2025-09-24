Сенаторы согласовали Гуцана на должность генпрокурора
Совет Федерации провел консультации по кандидатуре полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на пост генерального прокурора. Соответствующее постановление будет направлено президенту России Владимиру Путину, сообщается в Telegram-канале СФ.
«Как вы понимаете, мы рассматриваем кандидатуру не паркетного генерала, а человека, который снизу прошел все ступени системы прокуратуры. <...> Предлагаю считать консультации состоявшимися», – сказала председатель СФ Валентина Матвиенко.
За кандидатуру Гуцана проголосовали 155 сенаторов. Против не проголосовал никто, воздержавшихся также не было.
Кандидатура Гуцана на должность генпрокурора была выдвинута ранее Путиным.
24 сентября президент России подписал указ, освобождающий Игоря Краснова от должности генпрокурора. Он был назначен на пост председателя Верховного суда РФ.
Гуцан с 1987 г. работал в прокуратуре Ленинграда, занимал должности стажера и позже прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел. С 1989 по 1992 г. был помощником прокурора Ленинграда и впоследствии Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах госбезопасности. В 1992–1995 гг. работал прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1995 г. возглавил этот отдел. С 2000 по 2005 г. был помощником заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям (по месту дислокации управления генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе). После, до 2007 г., был замдиректора Федеральной службы судебных приставов, а с 2007 по 2018 г. занимал пост заместителя генпрокурора РФ. 7 ноября 2018 г. был назначен на должность полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В том же году вошел в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 мая 2024 г. президентом России подписан указ о переназначении Гуцана полпредом в СЗФО.