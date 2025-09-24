Сенаторы согласовали Гуцана на должность генпрокурора

Гуцан с 1987 г. работал в прокуратуре Ленинграда, занимал должности стажера и позже прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел. С 1989 по 1992 г. был помощником прокурора Ленинграда и впоследствии Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах госбезопасности. В 1992–1995 гг. работал прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1995 г. возглавил этот отдел. С 2000 по 2005 г. был помощником заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям (по месту дислокации управления генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе). После, до 2007 г., был замдиректора Федеральной службы судебных приставов, а с 2007 по 2018 г. занимал пост заместителя генпрокурора РФ. 7 ноября 2018 г. был назначен на должность полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В том же году вошел в Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 мая 2024 г. президентом России подписан указ о переназначении Гуцана полпредом в СЗФО.