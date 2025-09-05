Краснов на ВЭФ ответил на вопрос, будет ли он защищать бизнес как глава ВС
Генеральный прокурор Игорь Краснов в рамках состоявшейся на сессии ВЭФ дискуссии заявил, что продолжит оказывать поддержку социально ориентированному бизнесу, передает корреспондент «Ведомостей».
Так генпрокурор ответил на вопрос модератора Петра Марченко о том, продолжит ли он заниматься правовой защитой бизнеса, если его кандидатура на должность главы Верховного суда будет утверждена.
«Время все расставит на свои места. То, что касается бизнеса, я уже сказал. Государство, безусловно, будет поддерживать социально ориентированный бизнес», – сказал Краснов.
По его словам, власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения комфортных условий работы бизнеса в России и защиты инвестиций. Но бизнес должен работать в рамках закона, он должен быть добросовестный, подчеркнул генпрокурор.
На ВЭФ предприниматели пожаловались Краснову на барьеры, возникающие при реализации инвестиционных проектов. В частности, речь шла о длительных процедурах согласования с Росавтодором. Краснов поручил дать оценку работе компании в части оказания госуслуг. Кроме того, представители бизнеса подняли вопросы развития рыбной отрасли и транспортной логистики.