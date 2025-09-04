Генпрокуратура проведет проверку Госавтоинспекции и Ространснадзора после ВЭФ

Краснов отметил, что все обращения будут взяты в работу, а прокуратура сосредоточится не только на реагировании на отдельные нарушения, но и на выработке системных механизмов их предупреждения. Он подчеркнул, что надзорное ведомство продолжит работу на принципах открытости и готовности к диалогу с бизнесом.