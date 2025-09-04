Газета
Главная / Общество /

Генпрокуратура проведет проверку Госавтоинспекции и Ространснадзора после ВЭФ

Ведомости

Генпрокуратура проведет проверку Госавтоинспекции и Ространснадзора после жалоб бизнеса, поступивших на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов. Его слова опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

Предприниматели рассказали главе надзорного ведомства о барьерах, возникающих при реализации инвестиционных проектов. В частности, речь шла о длительных процедурах согласования при организации съездов и примыканий к автомобильным дорогам, что снижает трафик, повышает риски и увеличивает сроки окупаемости вложений. Краснов поручил также дать оценку работе Росавтодора в части оказания госуслуг.

Кроме того, представители бизнеса подняли вопросы развития рыбной отрасли и транспортной логистики. Управляющий группой компаний «Доброфлот» попросил содействия в увеличении квот на вылов в Беринговом море, а предприниматель из Приморья сообщил о систематических нарушениях сроков вывоза пустых вагонов РЖД, что приводит к сбоям в поставках. Генпрокурор поручил подчиненным устранить административные барьеры в деятельности компании.

Краснов отметил, что все обращения будут взяты в работу, а прокуратура сосредоточится не только на реагировании на отдельные нарушения, но и на выработке системных механизмов их предупреждения. Он подчеркнул, что надзорное ведомство продолжит работу на принципах открытости и готовности к диалогу с бизнесом.

27 июня «Ведомости» писали, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала Генпрокуратуре проверить соблюдение обязательных требований по доступности среды для инвалидов на автовокзалах и автостанциях, а также при перевозках пассажиров организациями и индивидуальными предпринимателями.

