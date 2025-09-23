Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России

Кандидат в председатели Верховного суда также не видит необходимости расширять институт присяжных
Георгий Недогибченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству по итогам предварительного обсуждения поддержал кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность нового председателя Верховного суда (ВС) и рекомендовал его к назначению верхней палате парламента. Свою речь в комитете Краснов, чью кандидатуру на рассмотрение СФ внес президент России Владимир Путин, посвятил развитию судебной системы.

В начале своего выступления генпрокурор подчеркнул, что рассматривает свое выдвижение на пост главы ВС как проявление особого доверия со стороны главы государства и большую ответственность перед обществом. «Представление президента РФ, выдвижение моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ я расцениваю как проявление наивысшего доверия, как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми», – сказал он.

Краснов отметил, что судебная система, как и любой государственный институт, нуждается в развитии. По его словам, в профессиональной среде обсуждаются вопросы углубленной специализации судей по отдельным категориям дел, а также механизмы досудебного урегулирования споров. Эти направления, считает кандидат, требуют внимательного анализа, прежде чем будут приняты окончательные решения.

Игорь Краснов: давление на судей должно «пресекаться на корню»

Общество

Отдельный блок своего выступления Краснов посвятил цифровой инфраструктуре судов. Он указал, что действующие информационные системы необходимо доработать, обеспечив их открытость, надежность и защиту от сбоев и незаконных проникновений. «Самое главное, чтобы они были открыты, безопасны и надежны для всех тех, кто работает по этим механизмам. Я имею в виду и судей, и потерпевших, и людей, кто обращается», – пояснил он. В качестве одного из направлений развития Краснов назвал создание личного кабинета для граждан, через который можно будет подавать обращения, получать повестки и уведомления, направлять ходатайства.

Генпрокурор также привел статистику о работе судебной системы при участии прокуратуры. С начала работы в 2019 г. апелляционных и кассационных инстанций рассмотрено свыше 215 000 уголовных дел и материалов, благодаря вмешательству прокуроров более 62 000 судебных ошибок удалось исправить. По словам Краснова, несмотря на территориальную удаленность инстанций, система функционирует эффективно: граждане участвуют как лично, так и дистанционно, массовых жалоб не фиксируется.

Среди принципиальных вопросов кандидат на пост главы ВС затронул тему смертной казни. Краснов заявил, что возвращение этой меры наказания в России невозможно. «Мое мнение однозначно, это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда», – отметил он. При этом генпрокурор подчеркнул, что стремление к справедливому возмездию за тяжкие преступления понятно, но в первую очередь должен действовать принцип неотвратимости наказания.

Краснов также высказался об институте присяжных заседателей, подчеркнув, что расширять его в России нет необходимости. «За два десятилетия институт присяжных сформировался как эффективный инструмент судебной защиты. Действующая модель постоянно совершенствуется. Я считаю, что в настоящее время веских оснований расширять его нет», – сказал он.

В ходе обсуждения сенаторы затронули вопрос содержания подсудимых в клетках в залах суда. Краснов ответил, что намерен разобраться в эффективности этой меры. «Все стоит денег, но надо разобраться с эффективностью, я разберусь», – пообещал кандидат.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла вакансию председателя ВС 29 июля. Это произошло после смерти экс-главы высшей судебной инстанции Ирины Подносовой на 72-м году жизни. По словам источников «Ведомостей», она умерла из-за тяжелой болезни. Собеседники издания добавляли, что несмотря на состояние здоровья, второму председателю ВС получилось за год работы (она сменила на этом посту в апреле 2024 г. умершего Вячеслава Лебедева) запомниться «настоящим гуманизмом».

15 сентября ВККС поддержала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда. 18 сентября президент Владимир Путин направил в СФ представления сразу по двум ключевым назначениям: Краснова – на пост главы ВС, а своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана – на должность генерального прокурора. Рассмотрение обеих кандидатур назначено на 24 сентября. Ожидается, что первым сенаторы обсудят вопрос о назначении Краснова, после чего указом президента он будет освобожден от должности генпрокурора.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь