Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России

Отдельный блок своего выступления Краснов посвятил цифровой инфраструктуре судов. Он указал, что действующие информационные системы необходимо доработать, обеспечив их открытость, надежность и защиту от сбоев и незаконных проникновений. «Самое главное, чтобы они были открыты, безопасны и надежны для всех тех, кто работает по этим механизмам. Я имею в виду и судей, и потерпевших, и людей, кто обращается», – пояснил он. В качестве одного из направлений развития Краснов назвал создание личного кабинета для граждан, через который можно будет подавать обращения, получать повестки и уведомления, направлять ходатайства.