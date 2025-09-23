Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в России

Краснов заявил о невозможности возвращения смертной казни в РоссииКандидат в председатели Верховного суда также не видит необходимости расширять институт присяжных
Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству по итогам предварительного обсуждения поддержал кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность нового председателя Верховного суда (ВС) и рекомендовал его к назначению верхней палате парламента. Свою речь в комитете Краснов, чью кандидатуру на рассмотрение СФ внес президент России Владимир Путин, посвятил развитию судебной системы.
В начале своего выступления генпрокурор подчеркнул, что рассматривает свое выдвижение на пост главы ВС как проявление особого доверия со стороны главы государства и большую ответственность перед обществом. «Представление президента РФ, выдвижение моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ я расцениваю как проявление наивысшего доверия, как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми», – сказал он.
Краснов отметил, что судебная система, как и любой государственный институт, нуждается в развитии. По его словам, в профессиональной среде обсуждаются вопросы углубленной специализации судей по отдельным категориям дел, а также механизмы досудебного урегулирования споров. Эти направления, считает кандидат, требуют внимательного анализа, прежде чем будут приняты окончательные решения.
Отдельный блок своего выступления Краснов посвятил цифровой инфраструктуре судов. Он указал, что действующие информационные системы необходимо доработать, обеспечив их открытость, надежность и защиту от сбоев и незаконных проникновений. «Самое главное, чтобы они были открыты, безопасны и надежны для всех тех, кто работает по этим механизмам. Я имею в виду и судей, и потерпевших, и людей, кто обращается», – пояснил он. В качестве одного из направлений развития Краснов назвал создание личного кабинета для граждан, через который можно будет подавать обращения, получать повестки и уведомления, направлять ходатайства.
Генпрокурор также привел статистику о работе судебной системы при участии прокуратуры. С начала работы в 2019 г. апелляционных и кассационных инстанций рассмотрено свыше 215 000 уголовных дел и материалов, благодаря вмешательству прокуроров более 62 000 судебных ошибок удалось исправить. По словам Краснова, несмотря на территориальную удаленность инстанций, система функционирует эффективно: граждане участвуют как лично, так и дистанционно, массовых жалоб не фиксируется.
Среди принципиальных вопросов кандидат на пост главы ВС затронул тему смертной казни. Краснов заявил, что возвращение этой меры наказания в России невозможно. «Мое мнение однозначно, это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда», – отметил он. При этом генпрокурор подчеркнул, что стремление к справедливому возмездию за тяжкие преступления понятно, но в первую очередь должен действовать принцип неотвратимости наказания.
Краснов также высказался об институте присяжных заседателей, подчеркнув, что расширять его в России нет необходимости. «За два десятилетия институт присяжных сформировался как эффективный инструмент судебной защиты. Действующая модель постоянно совершенствуется. Я считаю, что в настоящее время веских оснований расширять его нет», – сказал он.
В ходе обсуждения сенаторы затронули вопрос содержания подсудимых в клетках в залах суда. Краснов ответил, что намерен разобраться в эффективности этой меры. «Все стоит денег, но надо разобраться с эффективностью, я разберусь», – пообещал кандидат.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла вакансию председателя ВС 29 июля. Это произошло после смерти экс-главы высшей судебной инстанции Ирины Подносовой на 72-м году жизни. По словам источников «Ведомостей», она умерла из-за тяжелой болезни. Собеседники издания добавляли, что несмотря на состояние здоровья, второму председателю ВС получилось за год работы (она сменила на этом посту в апреле 2024 г. умершего Вячеслава Лебедева) запомниться «настоящим гуманизмом».
15 сентября ВККС поддержала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда. 18 сентября президент Владимир Путин направил в СФ представления сразу по двум ключевым назначениям: Краснова – на пост главы ВС, а своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана – на должность генерального прокурора. Рассмотрение обеих кандидатур назначено на 24 сентября. Ожидается, что первым сенаторы обсудят вопрос о назначении Краснова, после чего указом президента он будет освобожден от должности генпрокурора.