Краснов рекомендован ВККС на должность председателя Верховного суда

На обсуждение кандидатуры Краснова у комиссии ушло менее 10 минут. Председатель ВККС Николай Тимошин, кратко пересказав биографию кандидата, отметил, что Краснов имеет исключительно положительные характеристики. Отвечая на вопрос членов коллегии о соблюдении принципа независимости судей, Краснов подчеркнул, что любое давление на их беспристрастность «должно пресекаться на корню». При этом он добавил, что высокий статус судьи не должен порождать у них «иллюзий вседозволенности». Среди актуальных проблем судебной системы Краснов назвал отсутствие единства правоприменения ряда законов в различных областях, что, по его словам, сказывается не только на работе судей, но и правоохранительных органов. В итоге, кандидатуру Краснова поддержали все 26 членов коллегии, присутствовавшие на заседании.