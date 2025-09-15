Краснов рекомендован ВККС на должность председателя Верховного суда

Краснов рекомендован ВККС на должность председателя Верховного судаКандидатуру генпрокурора поддержали члены коллегии
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала генпрокурора Игоря Краснова на пост главы Верховного суда (ВС) России, передает корреспондент «Ведомостей». Она был единственным, чью кандидатуру рассматривала коллегия.
На обсуждение кандидатуры Краснова у комиссии ушло менее 10 минут. Председатель ВККС Николай Тимошин, кратко пересказав биографию кандидата, отметил, что Краснов имеет исключительно положительные характеристики. Отвечая на вопрос членов коллегии о соблюдении принципа независимости судей, Краснов подчеркнул, что любое давление на их беспристрастность «должно пресекаться на корню». При этом он добавил, что высокий статус судьи не должен порождать у них «иллюзий вседозволенности». Среди актуальных проблем судебной системы Краснов назвал отсутствие единства правоприменения ряда законов в различных областях, что, по его словам, сказывается не только на работе судей, но и правоохранительных органов. В итоге, кандидатуру Краснова поддержали все 26 членов коллегии, присутствовавшие на заседании.
ВККС открыла вакансию председателя ВС 29 июля. Пост освободился после смерти Ирины Подносовой, ей был 71 год. Она умерла из-за тяжелой болезни, рассказывали собеседники «Ведомостей». Но, по их словам, несмотря на состояние здоровья, у второго председателя ВС получилось за год работы (она сменила в апреле 2024 г. Вячеслава Лебедева) запомниться «настоящим гуманизмом».
Сам Краснов откликнулся на вакансию в последний день приема заявок ВККС – 25 августа. За несколько дней до этого, 22 августа, президент Владимир Путин присвоил Краснову звание заслуженного юриста РФ за «заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу». Но, согласно п. 5 ст. 5 закона «О статусе судей», Краснов был вынужден сдать квалификационный экзамен на должность судьи, так как не имеет ученой степени кандидата или доктора юридических наук.
Краснов возглавляет Генеральную прокуратуру России с января 2020 г. До назначения он занимал должность заместителя председателя Следственного комитета (СК) у Александра Бастрыкина.
Свою карьеру в системе следственных органов Краснов начал в 1997 г. С 2007 г. работал в Следственном комитете при прокуратуре, а с 2011 г. продолжил службу в СК. В 2016 г. был назначен заместителем председателя СК и получил в подчинение Главное следственное управление.
В качестве следователя по особо важным делам при председателе СК он руководил расследованиями ряда резонансных преступлений, включая убийство Бориса Немцова, покушение на Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, совершённое участниками «Боевой организации русских националистов». Под его контролем находились и громкие дела в отношении бывших губернаторов Александра Хорошавина (Сахалинская область), Никиты Белых (Кировская область), Вячеслава Гайзера (Республика Коми), а также экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
22 января 2025 г. президент переназначил Краснова на должность генпрокурора. Срок полномочий составляет пять лет. Как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, пост генпрокурора может занять полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан.