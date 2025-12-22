Руководителем НИЦЭМ им. Гамалеи назначен академик Денис Логунов
Академик РАН Денис Логунов назначен руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Об этом сообщается на сайте центра.
Логунов до этого занимал должность заместителя директора центра по научной работе. Прежний руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург продолжит работу в учреждении в статусе научного руководителя.
НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи является одним из старейших научно-исследовательских центров России. Учреждение отметило 100-летний юбилей в 1991 г. Основные направления его деятельности связаны с фундаментальными и прикладными исследованиями в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии, а также с разработкой методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. В центре также ведутся работы в сфере биотехнологий и нанотехнологий.
3 августа Гинцбург сообщал, что в ближайшие месяцы первые российские пациенты с меланомой начнут получать экспериментальное лечение персонализированной онковакциной. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого пациента на основе неоантигенов.