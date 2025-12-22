Руководителем НИЦЭМ им. Гамалеи назначен академик Денис Логунов

НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи является одним из старейших научно-исследовательских центров России. Учреждение отметило 100-летний юбилей в 1991 г. Основные направления его деятельности связаны с фундаментальными и прикладными исследованиями в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии, а также с разработкой методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний. В центре также ведутся работы в сфере биотехнологий и нанотехнологий.