Гинцбург: персонализированная онковакцина поступит пациентам в ближайшие месяцы
Первые российские пациенты с меланомой получат экспериментальное лечение персонализированной онковакциной в ближайшие месяцы. Клинические испытания проведут в онкоцентрах имени Герцена и Блохина. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Препарат разработан на основе неоантигенов и создается индивидуально для каждого пациента. В начале 2025 г. правительство утвердило особые регуляторные правила для таких персонализированных вакцин, отличающихся от стандартных лекарственных препаратов.
Отбор пациентов для испытаний начался в декабре 2024 г. Участниками стали больные с серьезными опухолями, исчерпавшие другие методы лечения. Вакцина «Энтеромикс» создана совместно Центром им. Гамалеи и ведущими онкоцентрами России. Это мРНК-препарат, который будет предоставляться пациентам бесплатно.