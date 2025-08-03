Гинцбург: персонализированная онковакцина поступит пациентам в ближайшие месяцы

Отбор пациентов для испытаний начался в декабре 2024 г. Участниками стали больные с серьезными опухолями, исчерпавшие другие методы лечения. Вакцина «Энтеромикс» создана совместно Центром им. Гамалеи и ведущими онкоцентрами России. Это мРНК-препарат, который будет предоставляться пациентам бесплатно.