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В РФ начался отбор кандидатов на участие в исследовании онколитической вакцины

Ведомости

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил о старте отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины «ЭнтероМикс», об этом он написал в своем Telegram-канале.

Генеральный директор НМИЦ радиологии также уточнил, что к участию в исследовании приглашаются пациенты с «гистологически подтвержденными опухолями». Каприн подчеркнул, что допущены будут только те, кто перепробовал все доступные методы лечения (включая противоопухолевое). Возрастной диапазон – от 18 до 75 лет. Кроме того, человек должен восстановиться после предыдущих методов терапии.

14 декабря Каприн заявил, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний обойдется государству в 300 000 руб. на пациента, но для граждан она должна быть бесплатной. По его словам, все онкопрепараты на начальной стадии производства обходятся дорого, но лекарством «для избранных» новый препарат не будет.

10 ноября Каприн также отметил, что клинические исследования вакцины от рака, которая разрабатывается совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта, начнутся в конце 2024-го – начале 2025 г. По его словам, доклинические результаты уже получены, значит, первую фазу и набор группы при одобрении Минздрава и этического комитета можно начинать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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