В РФ начался отбор кандидатов на участие в исследовании онколитической вакцины
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил о старте отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины «ЭнтероМикс», об этом он написал в своем Telegram-канале.
Генеральный директор НМИЦ радиологии также уточнил, что к участию в исследовании приглашаются пациенты с «гистологически подтвержденными опухолями». Каприн подчеркнул, что допущены будут только те, кто перепробовал все доступные методы лечения (включая противоопухолевое). Возрастной диапазон – от 18 до 75 лет. Кроме того, человек должен восстановиться после предыдущих методов терапии.
14 декабря Каприн заявил, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний обойдется государству в 300 000 руб. на пациента, но для граждан она должна быть бесплатной. По его словам, все онкопрепараты на начальной стадии производства обходятся дорого, но лекарством «для избранных» новый препарат не будет.
10 ноября Каприн также отметил, что клинические исследования вакцины от рака, которая разрабатывается совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта, начнутся в конце 2024-го – начале 2025 г. По его словам, доклинические результаты уже получены, значит, первую фазу и набор группы при одобрении Минздрава и этического комитета можно начинать.