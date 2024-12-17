В РФ начался отбор кандидатов на участие в исследовании онколитической вакцины

Генеральный директор НМИЦ радиологии также уточнил, что к участию в исследовании приглашаются пациенты с «гистологически подтвержденными опухолями». Каприн подчеркнул, что допущены будут только те, кто перепробовал все доступные методы лечения (включая противоопухолевое). Возрастной диапазон – от 18 до 75 лет. Кроме того, человек должен восстановиться после предыдущих методов терапии.