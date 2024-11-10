Главный онколог Минздрава сообщил о скором начале исследований вакцины от рака

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил ранее, что классических первой, второй и третьей фаз испытаний вакцины не планируется, поскольку продукт «персонализированный». По его данным, первыми испытать вакцину смогут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. В июне стало известно, что клинические исследования препарата с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г.