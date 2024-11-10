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Главный онколог Минздрава сообщил о скором начале исследований вакцины от рака

Ведомости

Клинические исследования вакцины от рака, которая разрабатывается совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта, начнутся в конце 2024 – начале 2025 гг., сообщил ТАСС главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Метод лечения, как пояснил онколог, основан на использовании непатогенных вирусов, обладающих онколитической активностью, которые вводятся пациенту. При испытаниях на животных эта вакцина оказалась нетоксичной и высокоэффективной, отметил Каприн. 

«Доклинические результаты уже получены, значит, первую фазу и набор группы при одобрении Минздрава и этического комитета мы можем начинать уже в начале 2025 г. или в конце 2024 г.», – сказал он.

Документы по вакцине уже находятся в работе в Министерстве здравоохранения, сообщил главный онколог.

Идет также работа над мРНК-вакциной. Предполагается, что лечение с ее помощью по каждому больному будет проводиться «суперпрецизионно» – по опухолевым клеткам будут создавать «паспорт опухоли» с присущими только ей белковым портретом, так называемым профилем неоантигенов, пояснил Каприн.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил ранее, что классических первой, второй и третьей фаз испытаний вакцины не планируется, поскольку продукт «персонализированный». По его данным, первыми испытать вакцину смогут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. В июне стало известно, что клинические исследования препарата с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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