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В России завершились доклинические исследования вакцины от рака

Ведомости

Российские ученые завершили доклинические исследования вакцины против рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии министерства Андрей Каприн.

По его словам, в Минздрав направлено письмо для получения разрешения на первую фазу испытаний вакцины.

«И как только разрешат, опубликуем на сайте, что мы готовы к набору добровольцев с медицинскими показаниями», – сказал Каприн (цитата по ТАСС).

Гендиректор НМИЦ радиологии добавил, что противопоказанием к применению вакцины станет незавершенная химиотерапия.

В начале июля Каприн сообщал о снижении в России смертности онкобольных пациентов в первый год после постановки диагноза. Показатель упал более чем на 5% за восемь лет. По словам ученого, в 2015 г. этот показатель составлял 23,6%, а в 2023 г. – 18,3%. По сравнению с 2022 г. смертность от рака в первый год в прошлом году снизилась на 4,7%. Вместе с тем улучшается выявляемость онкологических заболеваний: в 2023 г. онкологию нашли у 74 587 человек, что на 8% больше, чем в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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