В России завершились доклинические исследования вакцины от рака

В начале июля Каприн сообщал о снижении в России смертности онкобольных пациентов в первый год после постановки диагноза. Показатель упал более чем на 5% за восемь лет. По словам ученого, в 2015 г. этот показатель составлял 23,6%, а в 2023 г. – 18,3%. По сравнению с 2022 г. смертность от рака в первый год в прошлом году снизилась на 4,7%. Вместе с тем улучшается выявляемость онкологических заболеваний: в 2023 г. онкологию нашли у 74 587 человек, что на 8% больше, чем в 2021 г.