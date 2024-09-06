В России завершились доклинические исследования вакцины от рака
Российские ученые завершили доклинические исследования вакцины против рака, сообщил главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии министерства Андрей Каприн.
По его словам, в Минздрав направлено письмо для получения разрешения на первую фазу испытаний вакцины.
«И как только разрешат, опубликуем на сайте, что мы готовы к набору добровольцев с медицинскими показаниями», – сказал Каприн (цитата по ТАСС).
Гендиректор НМИЦ радиологии добавил, что противопоказанием к применению вакцины станет незавершенная химиотерапия.
В начале июля Каприн сообщал о снижении в России смертности онкобольных пациентов в первый год после постановки диагноза. Показатель упал более чем на 5% за восемь лет. По словам ученого, в 2015 г. этот показатель составлял 23,6%, а в 2023 г. – 18,3%. По сравнению с 2022 г. смертность от рака в первый год в прошлом году снизилась на 4,7%. Вместе с тем улучшается выявляемость онкологических заболеваний: в 2023 г. онкологию нашли у 74 587 человек, что на 8% больше, чем в 2021 г.