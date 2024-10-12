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Гинцбург: вакцину от рака испытают на пациентах с меланомой и раком легких

Ведомости

Новую вакцину от рака в рамках клинических исследований первыми могут испытать пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких, сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», – сказал Гинцбург.

Он добавил, что Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких.

Классических первой, второй и третьей фаз испытаний вакцины не планируется, поскольку продукт «персонализированный», он будет вводиться согласно новому документу, уточнил Гинцбург.

Вакцина против рака разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина, напоминает ТАСС. В июне стало известно, что клинические исследования препарата с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г.

6 сентября главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии министерства Андрей Каприн сообщил о завершении доклинических исследований вакцины. The Guardian в августе писала о начале первой фазы международных клинических испытаний в 34 исследовательских центрах по всему миру: в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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