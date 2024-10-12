Гинцбург: вакцину от рака испытают на пациентах с меланомой и раком легких
Новую вакцину от рака в рамках клинических исследований первыми могут испытать пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких, сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», – сказал Гинцбург.
Он добавил, что Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких.
Классических первой, второй и третьей фаз испытаний вакцины не планируется, поскольку продукт «персонализированный», он будет вводиться согласно новому документу, уточнил Гинцбург.
Вакцина против рака разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина, напоминает ТАСС. В июне стало известно, что клинические исследования препарата с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г.
6 сентября главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии министерства Андрей Каприн сообщил о завершении доклинических исследований вакцины. The Guardian в августе писала о начале первой фазы международных клинических испытаний в 34 исследовательских центрах по всему миру: в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.