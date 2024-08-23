В семи странах начались испытания первой вакцины против рака легких
Испытания первой мРНК-вакцины против рака легких начались в семи странах, сообщает газета The Guardian.
Первая фаза международных клинических испытаний стартовала в 34 исследовательских центрах по всему миру: в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.
Вакцину разработала немецкая компания BioNTech. В ней используется информационная РНК, аналогичная вакцинам от COVID-19. Вакцина направлена на усиление иммунной реакции организма: она «отмечает» раковые клетки и готовит организм к борьбе с ними. Главное отличие вакцины от химиотерапии – она не затрагивает здоровые клетки.
Первые шесть инъекций в Великобритании сделали 67-летнему Янушу Рацу. Ему диагностировали рак легких в мае этого года, после этого он начал проходить химиотерапию. Каждая прививка содержала разные нити РНК. Рацу будут делать инъекции каждую неделю в течение шести недель подряд, а затем – через каждые три недели на протяжении 54 недель.
В июне стало известно, что в России клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г. Для этого будет применяться специальное программное обеспечение. Вакцины для каждого пациента делаются индивидуально, а программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдает чертеж будущей вакцины.