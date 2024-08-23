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В семи странах начались испытания первой вакцины против рака легких

Ведомости

Испытания первой мРНК-вакцины против рака легких начались в семи странах, сообщает газета The Guardian.

Первая фаза международных клинических испытаний стартовала в 34 исследовательских центрах по всему миру: в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции.

Вакцину разработала немецкая компания BioNTech. В ней используется информационная РНК, аналогичная вакцинам от COVID-19. Вакцина направлена на усиление иммунной реакции организма: она «отмечает» раковые клетки и готовит организм к борьбе с ними. Главное отличие вакцины от химиотерапии – она не затрагивает здоровые клетки.

Первые шесть инъекций в Великобритании сделали 67-летнему Янушу Рацу. Ему диагностировали рак легких в мае этого года, после этого он начал проходить химиотерапию. Каждая прививка содержала разные нити РНК. Рацу будут делать инъекции каждую неделю в течение шести недель подряд, а затем – через каждые три недели на протяжении 54 недель.

В июне стало известно, что в России клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г. Для этого будет применяться специальное программное обеспечение. Вакцины для каждого пациента делаются индивидуально, а программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдает чертеж будущей вакцины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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