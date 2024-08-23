В семи странах начались испытания первой вакцины против рака легких

Первые шесть инъекций в Великобритании сделали 67-летнему Янушу Рацу. Ему диагностировали рак легких в мае этого года, после этого он начал проходить химиотерапию. Каждая прививка содержала разные нити РНК. Рацу будут делать инъекции каждую неделю в течение шести недель подряд, а затем – через каждые три недели на протяжении 54 недель.