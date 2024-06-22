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Гинцбург: клинические исследования вакцины от рака планируют начать в 2025 году

Ведомости

Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г., сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «РИА Новости».

«Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. То есть искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины», – рассказал он.

Гинцбург пояснил, что вакцины для каждого пациента делаются индивидуально, а программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдает чертеж будущей вакцины. С помощью нейросети, уточнил он, разработка индивидуальной вакцины будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в февральском отчете прогнозировала рост заболеваний раком среди населения с 20 млн случаев в год до 35 млн случаев ежегодно к началу 2050 г. Уточнялось, что это обусловлено как процессами старения и увеличением численности населения, так и изменениями в подверженности людей факторам риска.

Среди ключевых факторов, способствующих увеличению заболеваемости, названы употребление табака, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.

«Ведомости» со ссылкой на опрос «Альфастрахования» в феврале 2023 г. писали, что 68% россиян не проходят профилактические обследования на предмет выявления онкологических заболеваний. Специальные обследования на наличие онкологических заболеваний регулярно проходят лишь 32% опрошенных. 44,5% из них предпочитают делать это в платных клиниках, 48,5% обследуются бесплатно по полису ОМС, а 7% обращаются в зарубежные клиники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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