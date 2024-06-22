Гинцбург: клинические исследования вакцины от рака планируют начать в 2025 году
Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г., сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «РИА Новости».
«Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. То есть искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины», – рассказал он.
Гинцбург пояснил, что вакцины для каждого пациента делаются индивидуально, а программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдает чертеж будущей вакцины. С помощью нейросети, уточнил он, разработка индивидуальной вакцины будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в февральском отчете прогнозировала рост заболеваний раком среди населения с 20 млн случаев в год до 35 млн случаев ежегодно к началу 2050 г. Уточнялось, что это обусловлено как процессами старения и увеличением численности населения, так и изменениями в подверженности людей факторам риска.
Среди ключевых факторов, способствующих увеличению заболеваемости, названы употребление табака, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.
«Ведомости» со ссылкой на опрос «Альфастрахования» в феврале 2023 г. писали, что 68% россиян не проходят профилактические обследования на предмет выявления онкологических заболеваний. Специальные обследования на наличие онкологических заболеваний регулярно проходят лишь 32% опрошенных. 44,5% из них предпочитают делать это в платных клиниках, 48,5% обследуются бесплатно по полису ОМС, а 7% обращаются в зарубежные клиники.