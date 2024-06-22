Гинцбург: клинические исследования вакцины от рака планируют начать в 2025 году

«Ведомости» со ссылкой на опрос «Альфастрахования» в феврале 2023 г. писали, что 68% россиян не проходят профилактические обследования на предмет выявления онкологических заболеваний. Специальные обследования на наличие онкологических заболеваний регулярно проходят лишь 32% опрошенных. 44,5% из них предпочитают делать это в платных клиниках, 48,5% обследуются бесплатно по полису ОМС, а 7% обращаются в зарубежные клиники.