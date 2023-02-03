Только треть россиян регулярно обследуется для выявления рака

При этом, по словам Петровского, количество больных, чей диагноз удается обнаружить на начальных стадиях, неуклонно растет. «В течение последних лет ежегодно увеличивается число больных, у которых диагноз ставится на начальных стадиях, и эта тенденция не прекращается. Если раньше меньше чем у 20% пациентов [удавалось обнаружить рак] на первой или второй стадии, то сегодня больше половины больных – те, у кого диагноз поставлен на ранних стадиях, у четверти из них болезнь была обнаружена на первой стадии. Конечно, они являются прекрасными кандидатами на полное выздоровление», – сказал он.