Только треть россиян регулярно обследуется для выявления рака

Только треть россиян регулярно обследуется для выявления ракаМедики считают необходимыми постоянные осмотры
68% россиян не проходят профилактические обследования на предмет выявления онкологических заболеваний, следует из опроса «АльфаСтрахования». Компания провела исследование с участием 1 212 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет из 17 регионов России.
Согласно результатам опроса, специальные обследования на наличие онкологических заболеваний регулярно проходят лишь 32% опрошенных. 44,5% из них предпочитают делать это в платных клиниках, 48,5% обследуются бесплатно по полису ОМС, а 7% обращаются в зарубежные клиники.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. По данным Минздрава, в России 4 млн человек болеют онкологическими заболеваниями. Ежегодно выявляется порядка 600 000 новых случаев, заявил 3 февраля замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
По данным опроса «АльфаСтрахования», реже всего сталкивались с онкозаболеваниями молодые люди в возрасте 20-25 лет – около 30% никогда не слышали об онкологических заболеваниях в своем окружении. У 13% болел один из друзей, еще у 11% – близкий родственник.
Чаще всего с онкозаболеваниями в окружении сталкиваются лица в возрастной группе 41-50 лет. У 32% респондентов болели раком близкие родственники, у 11,1% опрошенных - друзья, коллеги по работе – у 6,1%, знакомые – у 8% респондентов.
«Злокачественные заболевания все еще занимают лидирующие позиции по уровню смертности как в России, так и во всем мире, поэтому регулярное прохождение чекапов и профилактических осмотров – важный и действенный инструмент, который позволяет вовремя выявить и предотвратить развитие критического заболевания», – сообщил «Ведомостям» руководитель дирекции международного медицинского страхования «АльфаСтрахования» Павел Королев.
Сейчас диспансерным наблюдением охвачены не все категории граждан, находящихся в группах риска, рассказал «Ведомостям» заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Александр Петровский. «Мы видим, что если в скрининге на рак молочной железы участвуют порядка 50-60% женщин – при этом, к сожалению, далеко не все регулярно, то скрининг для выявления рака прямой и толстой кишки проходят, наверное, не больше 30%, особенно на регулярной основе», – отметил он.
При этом, по словам Петровского, количество больных, чей диагноз удается обнаружить на начальных стадиях, неуклонно растет. «В течение последних лет ежегодно увеличивается число больных, у которых диагноз ставится на начальных стадиях, и эта тенденция не прекращается. Если раньше меньше чем у 20% пациентов [удавалось обнаружить рак] на первой или второй стадии, то сегодня больше половины больных – те, у кого диагноз поставлен на ранних стадиях, у четверти из них болезнь была обнаружена на первой стадии. Конечно, они являются прекрасными кандидатами на полное выздоровление», – сказал он.
По мнению эксперта, на эти показатели влияет улучшение экономической ситуации в стране, качества оказания медицинской помощи (большему числу людей стало проще попасть с специалистом), материально-технической базы, внимание государства к уровню компетенции врачей и работа НКО.
Основной резерв снижения смертности от онкологических заболеваний сконцентрирован в первичном звене системы здравоохранения, заявил «Ведомостям» главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», кандидат медицинских наук Иван Мошуров.
«Зацикливаться на возможной болезни не надо, но необходимо, чтобы люди понимали и знали, что есть такая страшная патология, как онкологические заболевания. В Воронежской области от онкологии в год умирает порядка 4 000 жителей, и около 10 000 тысяч диагнозов мы ставим ежегодно. В зависимости от быстроты выявления заболевания и формируется прогноз», – отметил он.
По словам Мошурова, необходимо объяснить населению важность профилактических осмотров и массово распространять истории онкопациентов, которым удалось победить болезнь.