Каприн: российская вакцина от рака должна быть бесплатной
Создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний обойдется государству в 300 000 руб. на человека, но для пациента она должна быть бесплатной. Об этом в эфире «Радио России» заявил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
По его словам, все онкопрепараты на начальной стадии производства обходятся дорого, но лекарством «для избранных» новый препарат не будет.
«Это не будет лекарством для избранных. И мы на потоке, когда технология будет налажена, будем выходить где-то на 300 000 руб. Я для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», – сказал Каприн.
В сентябре этого года российские ученые завершили доклинические исследования вакцины против рака, сообщал Каприн. Тогда же он пояснил, что противопоказанием к применению вакцины станет незавершенная химиотерапия.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил ранее, что классических первой, второй и третьей фаз испытаний вакцины не планируется, поскольку продукт «персонализированный». По его данным, первыми испытать вакцину смогут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. В июне стало известно, что клинические исследования препарата с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 г.