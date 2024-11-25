Путин: российская вакцина от рака станет прорывом
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой выразил уверенность, что отечественная вакцина от рака станет прорывом. Содержание встречи передает Кремль.
Скворцова сообщила, что ФМБА закончило трехлетний цикл исследований по этой вакцине. По ее словам, благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, агентство уже со следующего года надеется начать использовать вакцину.
«Я так думаю, что для того, чтобы обеспечить полную безопасность, гарантированную, нам нужно еще, наверное, около года, для того чтобы перепроверить все, каждый компонент отдельно и все вместе», – сказала Скворцова. В ответ Путин заявил, что «это все равно будет прорыв».
В сентябре этого года российские ученые завершили доклинические исследования вакцины против рака, сообщал главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии министерства Андрей Каприн. Тогда же он пояснил, что противопоказанием к применению вакцины станет незавершенная химиотерапия.