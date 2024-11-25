Путин: российская вакцина от рака станет прорывом

«Я так думаю, что для того, чтобы обеспечить полную безопасность, гарантированную, нам нужно еще, наверное, около года, для того чтобы перепроверить все, каждый компонент отдельно и все вместе», – сказала Скворцова. В ответ Путин заявил, что «это все равно будет прорыв».