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Скворцова: за четыре года ФМБА внедрило в практику более 100 продуктов

Ведомости

За 2020-2024 гг. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) внедрило в практику и зарегистрировало более 100 продуктов, лекарств, тест-систем и медицинских приборов. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова во время совещания с президентом Владимиром Путиным, передает Кремль.

«Кластеры из четырех наших центров во главе с Центром физико-химической медицины разработали технологию верификацию мутации, вызвавших опухоль у конкретного человека», – сообщила также Скворцова, говоря о развитии онковакцин.

Научные центры и кластеры ФМБА создали отечественные приборы переливания крови, для плазмафереза и для сортировки форменных элементов крови, добавила глава агентства. В сообщении Кремля указывается, что одна из самых значимых разработок – рекомбинантная белковая вакцина «Конвасэл» против COVID-19 – продемонстрировала «чрезвычайно высокую эффективность» в ходе третьей фазы исследований.

Кроме того, Скворцова рассказала о работе врачей ФМБА в зоне боевых действий. Она сообщила, что медики вывозят раненых, а в приграничных районах развернуты мобильные госпитали, где оказывается помощь военнослужащим и мирным жителям. Агентство также наладило систему реабилитации и восстановительного лечения военных, открыло центр медико-психологического сопровождения.

В октябре ФМБА создало первую в России базу данных популяционных частот генетических вариантов. По словам Скворцовой, она позволит проводить высокоточную оценку риска развития генетических заболеваний, создавать методы диагностики и прогнозирования, определять молекулярно-генетические механизмы патогенеза орфанных и других социально значимых заболеваний, а также разрабатывать технологии персонализированной терапии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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