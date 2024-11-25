Скворцова: за четыре года ФМБА внедрило в практику более 100 продуктов

Кроме того, Скворцова рассказала о работе врачей ФМБА в зоне боевых действий. Она сообщила, что медики вывозят раненых, а в приграничных районах развернуты мобильные госпитали, где оказывается помощь военнослужащим и мирным жителям. Агентство также наладило систему реабилитации и восстановительного лечения военных, открыло центр медико-психологического сопровождения.