Скворцова: за четыре года ФМБА внедрило в практику более 100 продуктов
За 2020-2024 гг. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) внедрило в практику и зарегистрировало более 100 продуктов, лекарств, тест-систем и медицинских приборов. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова во время совещания с президентом Владимиром Путиным, передает Кремль.
«Кластеры из четырех наших центров во главе с Центром физико-химической медицины разработали технологию верификацию мутации, вызвавших опухоль у конкретного человека», – сообщила также Скворцова, говоря о развитии онковакцин.
Научные центры и кластеры ФМБА создали отечественные приборы переливания крови, для плазмафереза и для сортировки форменных элементов крови, добавила глава агентства. В сообщении Кремля указывается, что одна из самых значимых разработок – рекомбинантная белковая вакцина «Конвасэл» против COVID-19 – продемонстрировала «чрезвычайно высокую эффективность» в ходе третьей фазы исследований.
Кроме того, Скворцова рассказала о работе врачей ФМБА в зоне боевых действий. Она сообщила, что медики вывозят раненых, а в приграничных районах развернуты мобильные госпитали, где оказывается помощь военнослужащим и мирным жителям. Агентство также наладило систему реабилитации и восстановительного лечения военных, открыло центр медико-психологического сопровождения.
В октябре ФМБА создало первую в России базу данных популяционных частот генетических вариантов. По словам Скворцовой, она позволит проводить высокоточную оценку риска развития генетических заболеваний, создавать методы диагностики и прогнозирования, определять молекулярно-генетические механизмы патогенеза орфанных и других социально значимых заболеваний, а также разрабатывать технологии персонализированной терапии.