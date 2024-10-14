ФМБА создало первую базу данных популяционных частот генетических вариантов

Сотрудники агентства с 2020 по 2024 г. провели полногеномное исследование с 30-кратным покрытием более 200 000 россиян, уточняется в заявлении ФМБА. В результате была создана первая в России и одна из крупнейших в мире баз данных популяционных частот генетических вариантов 120 000 условно здоровых человек.