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ФМБА создало первую базу данных популяционных частот генетических вариантов

Ведомости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало первую в России базу данных популяционных частот генетических вариантов, сообщается на официальном сайте ведомства.

«На основе разработанной базы данных возможно формирование персонализированного точного генетического профиля любого участника полногеномных исследований с возможностью оценки риска развития моногенных и полигенных хронических неинфекционных заболеваний человека», – заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, база данных популяционных частот генетических вариантов позволит проводить высокоточную оценку риска развития генетических заболеваний, создавать методы диагностики и прогнозирования, определять молекулярно-генетические механизмы патогенеза орфанных и других социально значимых заболеваний, а также разрабатывать технологии персонализированной терапии.

Сотрудники агентства с 2020 по 2024 г. провели полногеномное исследование с 30-кратным покрытием более 200 000 россиян, уточняется в заявлении ФМБА. В результате была создана первая в России и одна из крупнейших в мире баз данных популяционных частот генетических вариантов 120 000 условно здоровых человек.

В ФМБА напомнили, что указ президента от июня 2024 г. «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» установил в качестве приоритетных направлений превентивную и персонализированную медицину и обеспечение здорового долголетия. Согласно заявлению агентства, генетические исследования стали «одной из точек роста» областей медицины и биологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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