ОАК сменила руководителей «Туполева» и оперативно-тактической авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») сменила руководителей АО «Туполев» и филиала по оперативно-тактической авиации (ОТА).

Руководителем «Туполева» назначен Юрий Абросимов, а филиал по оперативно-тактической авиации возглавил Владимир Ефимов. До этого оба направления курировал Александр Бобрышев. В ОАК уточнили, что он покидает должности после успешного выполнения задач по поставкам военной техники в рамках гособоронзаказа.

Абросимов перед этим занимал в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам. В 2010 г. он окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева и с 2012 г. работает в структурах АО «Туполев».

Ефимов до назначения был первым заместителем директора филиала ОТА. Он окончил Финансовую академию при правительстве РФ и с 2012 г. работает в ОАК на различных должностях.

«Эти назначения обеспечат преемственность управления на соответствующих направлениях деятельности корпорации по производству самолетов стратегической и оперативно-тактической авиации», – отметили в ОАК.

3 декабря сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов покинул совет директоров «Туполева». По данным источника в авиастроительной отрасли, Минниханов может войти в совет директоров ОАК, что позволит ему заниматься поддержкой не только «Туполева», но и других предприятий авиапромышленности.

