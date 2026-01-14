Газета
Главная / Карьера /

Министр культуры сменила директоров Третьяковской галереи и Пушкинского музея

Ольга Галактионова сменит Елену Проничеву
Ведомости

Новое руководство получили сразу два крупнейших музея страны – Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. О кадровых решениях сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в мессенджере Max.

Директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова, возглавлявшая до этого Пушкинский музей. До этого она также руководила РОСИЗО. Министр рассказала, что под ее руководством были реализованы крупные выставочные проекты, в том числе «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига» и др.

А новым руководителем ГМИИ им. А. С. Пушкина стала Екатерина Проничева. С 2022 г. она руководила Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Перед этим Проничева возглавляла департамент культурного наследия Минкультуры России, а также работала заместителем руководителя департамента культуры Москвы.

Любимова также сообщила, что Елена Проничева покидает пост директора Третьяковской галереи по собственному желанию. Министр отметила, что коллектив благодарен ей за совместную работу. Проничева была гендиректором Третьяковской галереи с февраля 2023 г. Она сменила на этом посту Зельфиру Трегулову, покинувшую должность в связи с завершением срока трудового контракта.

