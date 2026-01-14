Министр культуры сменила директоров Третьяковской галереи и Пушкинского музея

Любимова также сообщила, что Елена Проничева покидает пост директора Третьяковской галереи по собственному желанию. Министр отметила, что коллектив благодарен ей за совместную работу. Проничева была гендиректором Третьяковской галереи с февраля 2023 г. Она сменила на этом посту Зельфиру Трегулову, покинувшую должность в связи с завершением срока трудового контракта.