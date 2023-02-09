Новым гендиректором Третьяковской галереи стала Елена Проничева
Зельфира Трегулова покинет должность генерального директора Третьяковской галереи в связи с завершением срока трудового контракта, сообщило Министерство культуры РФ. Сменит ее на новом посту Елена Проничева.
«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 г. возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», – говорится в сообщении.
Трегулова возглавила Третьяковку в феврале 2015 г. За это время в галерее было организовано множество масштабных выставочных, просветительских и научных проектов, отметили в Минкульте. Там также отметили, что Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить его развитие, в частности, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.
Трегулова ранее руководила отделом зарубежных связей и выставок в Пушкинском музее, а также курировала выставочное направление и международные связи в историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
Проничева родилась в 1983 г., окончила МИГИМО по специальности «Сравнительная политология», с 2013 г. занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности, в декабре 2020 г. заняла пост гендиректора Политехнического музея.