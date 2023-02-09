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Новым гендиректором Третьяковской галереи стала Елена Проничева

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Зельфира Трегулова покинет должность генерального директора Третьяковской галереи в связи с завершением срока трудового контракта, сообщило Министерство культуры РФ. Сменит ее на новом посту Елена Проничева.

«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 г. возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», – говорится в сообщении.

Трегулова возглавила Третьяковку в феврале 2015 г. За это время в галерее было организовано множество масштабных выставочных, просветительских и научных проектов, отметили в Минкульте. Там также отметили, что Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить его развитие, в частности, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.

Трегулова ранее руководила отделом зарубежных связей и выставок в Пушкинском музее, а также курировала выставочное направление и международные связи в историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».

Проничева родилась в 1983 г., окончила МИГИМО по специальности «Сравнительная политология», с 2013 г. занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности, в декабре 2020 г. заняла пост гендиректора Политехнического музея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных