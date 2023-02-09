Новым гендиректором Третьяковской галереи стала Елена Проничева

Трегулова возглавила Третьяковку в феврале 2015 г. За это время в галерее было организовано множество масштабных выставочных, просветительских и научных проектов, отметили в Минкульте. Там также отметили, что Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить его развитие, в частности, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.