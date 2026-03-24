Путин сменил посла России в Перу
Президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Романченко от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Перу. Соответствующий указ доступен на сайте опубликования нормативных актов.
На его место президент назначил Алексея Ушакова, чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
В 2018 г. Романченко вручил верительные грамоты президенту Перу Мартину Вискарре. Ранее он также занимал должность посла в Перу – с 1992 по 1998 гг.
20 марта Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом в Гане временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша. Другими указами Путин освободил от обязанностей посла в Гане и по совместительству в Либерии Сергея Бердникова.